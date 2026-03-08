I MARLENE KUNTZ festeggiano i 30 anni de “Il Vile” con una versione illustrata da Alessandro Baronciani

In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de “Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di riferimento per il rock alternativo italiano, esce oggi, 6 marzo una versione speciale numerata e in edizione limitata, disegnata interamente dall’illustratore Alessandro Baronciani.

Appassionato di musica rock e dei Marlene Kuntz in particolare, il fumettista ha voluto rendere omaggio a questo disco che gli ha cambiato la vita da adolescente, realizzando, oltre alle grafiche dell’album, anche un booklet/fumetto con 11 tavole, ognuna delle quali rappresenta una sua interpretazione dei brani contenuti nel disco, e 3 cartoline con una vignetta estratta dal fumetto stesso. Tutte le copie sono numerate e firmate a mano da lui stesso.

Vista la grande risposta del pubblico alla versione illustrata, saranno disponibili anche le versioni standard, per permettere a tutti di celebrare questo anniversario con uno dei dischi più iconici della band.

La ristampa sarà accompagnata dal tour “Marlene Kuntz suona Il Vile”, undici date in alcuni dei migliori club della penisola, partito il 5 marzo da Livorno. La data in programma il 9 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino è già sold out ed è stato annunciato un secondo appuntamento l’8 aprile.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4mGvY1t

Le date del tour “MARLENE KUNTZ SUONA IL VILE”, organizzato da Kashmir Music:

5 MARZO – THE CAGE – LIVORNO

7 MARZO – MAMAMIA – SENIGALLIA

12 MARZO – NEW AGE – TREVISO

19 MARZO – ESTRAGON – BOLOGNA

20 MARZO – ORION – ROMA

25 MARZO – HALL – PADOVA

26 MARZO – ALCATRAZ – MILANO

27 MARZO – VIPER – FIRENZE (C/o CdP Grassina)

8 APRILE – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO NUOVA DATA

9 APRILE – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO SOLD OUT

16 APRILE – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

18 APRILE – DEMODÉ – BARI

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4mGvY1t