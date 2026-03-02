Connect with us

Dischi

GORILLAZ: è uscito il nuovo album “The Mountain”, guarda il corto “The Mountain, The Moon Cave & The Sad God”

Film Still - Credit: Gorillaz
Film Still - Credit: Gorillaz

Per celebrare l’uscita del nuovo album The Mountain, disponibile sulla nuova etichetta della band, KONG, i Gorillaz condividono un nuovo cortometraggio di otto minuti intitolato ‘The Mountain, The Moon Cave & The Sad God’.

Diretto da Jamie Hewlett e dallo studio THE LINE, l’epopea animata segue le avventure dei membri della band Noodle, Murdoc, 2D e Russel nel loro viaggio attraverso l’India, esplorando i temi dell’album, dal cammino della vita al brivido stesso dell’esistenza.

Il film segna il ritorno dell’artista e co-creatore dei Gorillaz Jamie Hewlett, alla forma più pura della sua arte, portando una raffinata e splendida complessità al suo stile distintivo, in continua evoluzione. Diretto da Hewlett insieme a Max Taylor e Tim McCourt dello studio londinese di animazione THE LINE, candidato ai BAFTA, il film è stato realizzato nell’arco di 18 mesi e migliaia di ore di lavoro artistico: un omaggio artigianale all’età d’oro dell’animazione 2D che reimmagina l’universo dei Gorillaz attraverso una lente cinematografica classica.

Hewlett ha collaborato con THE LINE per reinterpretare i Gorillaz attraverso il linguaggio visivo e l’estetica senza tempo dei lungometraggi animati degli anni ’60. Il risultato è un cortometraggio ricco di texture che rende omaggio agli animatori che hanno aperto la strada agli studi contemporanei. Il processo è stato guidato dalla volontà di onorare la maestria tradizionale con un workflow ibrido analogico-digitale che privilegia sfondi dipinti a mano, materiali reali, effetti pratici e limitazioni fedeli all’epoca rispetto alle scorciatoie contemporanee – una vera celebrazione dell’animazione 2D e della creatività umana.

Le circostanze portano ora Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D e Noodle in India, giunti a Mumbai grazie a quattro passaporti falsi procurati da un conoscente newyorkese di Murdoc. La band ha voltato le spalle al pop internazionale e alla fama globale: i nostri eroi sono ora immersi nei ritmi di una mistica creazione musicale, mentre attraversano il terreno montuoso di quella cosa chiamata vita.  

GORILLAZ

Quest’estate in concerto a Trieste e Lido di Camaiore

sabato 27 giugno – Lido di Camaiore (LUCCA)
LA PRIMA ESTATE con Gorillaz + Wolf Alice + Nation of Language

sabato 27 luglio – TRIESTE
Piazza Unita’ D’Italia

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4skMEz1

