BLUR: l’album “The Great Escape” compie 30 anni

The Great Escape compie 30 anni quest’anno e per festeggiare, questo album fondamentale di una delle band più amate della Gran Bretagna sarà disponibile in una nuovissima edizione molto speciale Half Speed Mastered, Doppio Vinile colorato fuori l 12 Dicembre su Parlophone

The Great Escape (30th Anniversary Edition) contiene l’album standard da 15 tracce (Disco Uno); oltre a una raccolta di lati B rari e tracce bonus (Disco Due) dell’epoca dell’album, molti dei quali inediti in precedenza su vinile; disponibile su vinile giallo e turchese e splendidamente custodito in una custodia apribile con una nuovissima grafica ampliata dell’artista e designer Tony Hung.

blur, London, 8 September 1995 – © Kevin Westenberg

Pubblicato con grande successo di critica l’11 settembre 1995, The Great Escape è il quarto album in studio dei blur, il seguito di Parklife (1994), l’album di successo internazionale di Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree.

Con una serie di singoli di successo – “Country House”, “The Universal”, “Stereotypes” e “Charmless Man” – The Great Escape ha debuttato al primo posto nella classifica degli album del Regno Unito e ha poi ottenuto il triplo disco di platino nel Regno Unito. I quattro singoli hanno venduto complessivamente oltre 1,8 milioni di copie nel Regno Unito, con oltre 61 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 335 milioni di stream globali fino ad oggi.

Una nuovissima capsule collection composta da 5 pezzi di nuovi articoli personalizzati di Tony Hung per celebrare il 30° anniversario di The Great Escape verrà lanciata il 12 Dicembre, visita lo store dei the blur.

The Great Escape (30th Anniversary Edition) track listing

DISC 1 (yellow vinyl):

Side A:

Stereotypes

Country House

Best Days

Charmless Man

Fade Away

Top Man

The Universal

Side B:

Mr. Robinson’s Quango

He Thought Of Cars

It Could Be You

Arnold Same

Globe Alone

Dan Abnormal

Entertain Me

Yuko and Hiro

DISC 2 (turquoise vinyl):

* denotes tracks previously unreleased on vinyl

Side A:

One Born Every Minute

Ultranol*

Tame

No Monsters In Me*

To The End (La Comedie) (featuring Françoise Hardy)*

Side B:

The Horror

Ludwig*

A Song*

St Louis*

The Man Who Left Himself

Eine Kleine Lift Music