BLUR: l’album “The Great Escape” compie 30 anni

L’album ‘The Great Escape’ Compie 30 anni ed esce il 12 dicembre una nuova edizione con doppio vinile colorato

Published

The Great Escape compie 30 anni quest’anno e per festeggiare, questo album fondamentale di una delle band più amate della Gran Bretagna sarà disponibile in una nuovissima edizione molto speciale Half Speed Mastered, Doppio Vinile colorato fuori l 12 Dicembre su Parlophone

The Great Escape (30th Anniversary Edition) contiene l’album standard da 15 tracce (Disco Uno); oltre a una raccolta di lati B rari e tracce bonus (Disco Due) dell’epoca dell’album, molti dei quali inediti in precedenza su vinile; disponibile su vinile giallo e turchese e splendidamente custodito in una custodia apribile con una nuovissima grafica ampliata dell’artista e designer Tony Hung.

blur, London, 8 September 1995 – © Kevin Westenberg

Pubblicato con grande successo di critica l’11 settembre 1995The Great Escape è il quarto album in studio dei blur, il seguito di Parklife (1994), l’album di successo internazionale di Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree.

Con una serie di singoli di successo – “Country House”, “The Universal”, “Stereotypes” e “Charmless Man” – The Great Escape ha debuttato al primo posto nella classifica degli album del Regno Unito e ha poi ottenuto il triplo disco di platino nel Regno Unito. I quattro singoli hanno venduto complessivamente oltre 1,8 milioni di copie nel Regno Unito, con oltre 61 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 335 milioni di stream globali fino ad oggi.

Una nuovissima capsule collection composta da 5 pezzi di nuovi articoli personalizzati di Tony Hung per celebrare il 30° anniversario di The Great Escape verrà lanciata il 12 Dicembre, visita lo store dei the blur.

The Great Escape (30th Anniversary Edition) track listing

DISC 1 (yellow vinyl):

Side A:

Stereotypes

Country House

Best Days

Charmless Man

Fade Away

Top Man

The Universal

Side B:

Mr. Robinson’s Quango

He Thought Of Cars

It Could Be You

Arnold Same

Globe Alone

Dan Abnormal

Entertain Me

Yuko and Hiro

DISC 2 (turquoise vinyl):

* denotes tracks previously unreleased on vinyl

Side A:

One Born Every Minute  

Ultranol*

Tame

No Monsters In Me*

To The End (La Comedie) (featuring Françoise Hardy)*

Side B:

The Horror

Ludwig*

A Song*

St Louis*

The Man Who Left Himself

Eine Kleine Lift Music

