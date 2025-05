CASINO ROYALE: esce il 23 maggio il nuovo album “Fumo”

Potremmo definirla una vera e propria “suite”, un flusso di “immagini sonore” raccolte in brani, pensati per essere ascoltati in sequenza. La volontà è quella di andare in direzione contraria all’ascolto rapido veloce e superficiale che predomina spesso la fruizione musicale oggi.



Un racconto sonoro dove le parole descrivono gli scenari attuali, raccontando scontri, dualismi esasperati, ansie, pericoli e relazioni tra singoli e gruppi che portano ancora una volta in fine al voler affidarsi al “positivismo della volontà”.

Fermarsi, osservare, riflettere e capire come agire e battersi per un cambiamento, uscendo dalla nebbia che rende questo universo dei singoli cieco ed intossicato dal “FUMO” che ci circonda.



Da questa immagine la scelta di mettere il turibolo in copertina, una doppia lettura di un oggetto utilizzato nelle funzioni religiose cristiane. Dispensa il FUMO della combustione dell’incenso, FUMO che può simbolicamente rappresentare la volontà di offuscare, confondere e annebbiare le menti al fine di controllarle oppure la volontà di purificare e ripulire il contesto e lo spirito da energie negative e presenze maligne.



È dal loro primo lavoro in italiano nel 1993 che la band milanese, una delle più longeve e seminali della scena italiana, prevede in un certo senso l’avverasi di una deriva peggiorativa per questo sistema e questa società occidentale.

In questo lavoro si torna a fare i conti con la storia attuale con questo clima pre apocalittico e lo si fa lavorando artisticamente in maniera collettiva a più mani e con più teste.

L’incontro e la collaborazione artistico discografica con l’etichetta Asian Fake ha creato i presupposti per cui FUMO fosse vissuto e sviluppato come un progetto “trans generazionale” in particolare nella progettazione grafica nel quale DeeMo, membro aggiunto come art director della band, ha interagito con la unit creativa della label. Uno scambio virtuoso di riflessioni ed esperienze tra i protagonisti che potrebbero per l’anagrafe essere genitori e figli, aspetto di estremo valore nel percorso artistico e creativo di Casino Royale.



Il suono riporta alle radici di Casino Royale, black music di matrice giamaicana, soul dal carattere urbano a cui Clap! Clap! ha dato un boost di bassi e colori che suona amico di chi appartiene alla così detta “sound system culture” in pieno stile UK.



Marta Del Grandi, ormai affiliata al progetto, apre la “suite” con un cantato ed un testo che rappresentano la prefazione al racconto. Troviamo oltre ad Alioscia e Patrick Benifei, voci storiche di CR, anche una nuova guest la giovanissima rapper Alda, di origine albanese, con il suo stile tagliente e radicale.

Il disco scorre tra flussi di groove aggressivi ed ipnotici, momenti cinematici sospesi ed i testi sono volutamente sintetici manifesti di analisi su temi come il controllo, la manipolazione, il potere e l’influenza della tecnologia, la paura del diverso, la rabbia nella solitudine e la speranza in chi verrà e dovrà “riprendersi tutto” quello che ora ritroviamo compromesso, la piccola Anina B se ne fa simbolicamente carico nel finale.



Casino Royale come un araba fenice rinasce sempre dalle proprie ceneri, guardando avanti, consapevole della strada fatta e della vita vissuta ogni giorno fuori dal contesto artistico musicale.



Questo progetto vive ancora grazie al rendersi disponibile all’incontro con nuovi stimoli e nuove teste con cui condividere il proprio percorso, un approccio fondamentale per non vivere la musica come un gesto puramente estetico ed ego riferito ma bensì come uno un mezzo di comunicazione con l’altro, uno strumento di scambio ed incontro.

