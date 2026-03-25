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Sempre più vicini Reloaded: i CASINO ROYALE annunciano il tour estivo 2026

A 30 anni dall’uscita del disco che ha segnato il loro percorso musicale, i CASINO ROYALE tornano dal vivo con Sempre Più Vicini RELOADED

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 A trent’anni dall’uscita di Sempre più vicini e dal tour che portò alla registrazione del live 1996 ADESSO!, i Casino Royale tornano a confrontarsi con uno dei momenti più significativi della loro storia musicale. Non un’operazione celebrativa come dichiara il gruppo “non siamo avvezzi a operazioni nostalgiche o celebrative, perché per noi rimane fondamentale il qui e ora”. È stato soprattutto l’entusiasmo dimostrato dal pubblico in occasione della ristampa di questi due lavori a spingere i Casino Royale a dedicare un’attenzione particolare a quei brani che, nel corso degli anni, hanno continuato a mantenere una forte connessione emotiva con gli ascoltatori.

Ora, come racconta Alioscia, quei pezzi torneranno al centro di un progetto live appositamente concepito per questa occasione.

Li abbiamo riarrangiati mantenendone l’anima e l’intensità” racconta ancora Alioscia”li abbiamo contestualizzati nell’oggi e gli abbiamo dedicato uno spazio preciso nel live che vedrete prossimamente girare per l’Italia, da nord a sud.  È bello riscoprire il potenziale di quello che hai fatto e riuscire a riallacciare un legame non nostalgico tra passato e presente”

Sempre più vicini RELOADED tour li porterà sul palco in una serie di appuntamenti estivi, durante i quali proporranno dal vivo i brani che hanno segnato la musica italiana degli anni Novanta, riarrangiati per l’occasione e reinterpretati alla luce del presente.

A trent’anni dalla sua pubblicazione, Sempre più vicini continua a suonare in modo sorprendentemente attuale, legandosi al presente con la stessa forza inquieta con cui prese forma nel 1995. Il disco, nato sotto la produzione visionaria di Ben Young riuscì a fondere suoni e sensibilità diverse, dando vita a un disco che dietro una morbidezza apparente in superficie, è attraversato da una forte tensione espressiva e da una motivazione creativa intensa.

Più che una semplice raccolta di brani, Sempre più vicini si presentava come un progetto complesso capace di unire musica, estetica, cinema e letteratura in una forte coerenza espressiva. Un approccio che ha contribuito a definire l’identità de i Casino Royale, consacrandoli ancora oggi come uno dei riferimenti generazionali più visionari ed influenti della scena musicale italiana.

 “Siamo ancora noi. E ci ritroveremo “sempre più vicini”.

Sempre Più Vicini RELOADED Tour

3.05 – Siena, Vivi Fortezza
28.05 – Roma, Monk
29.05 – Bologna, Locomotiv 
20.06 – Lido di Camaiore (LU), La Prima Estate 
3.07 – Cagliari, Vibes in Black
10.07 – Legnano (MI), Rugby Sound 
15.07 – Collegno (TO), Flowers Festival 
16.07 – Arezzo, MEN/GO Festival 
27.07 – Napoli, TBA

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