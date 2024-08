BASTILLE esce il 25 ottobre il nuovo album “&”

Una & (e commerciale in italiano e ampersand in inglese) unisce intimamente e magicamente le cose. “&” è anche il nome del nuovo, meraviglioso, progetto dei Bastille di Dan Smith, una raccolta di canzoni che intrecciano le vite e i vasti mondi di donne e uomini sorprendenti.

“&” uscirà nella sua forma completa (14 brani) il prossimo 25 ottobre ed è preordinabile da oggi su https://shop.universalmusic.it/collections/bastille nella versione CD, doppio Vinile Nero in materiale riciclato e in una versione esclusiva stampata su Doppio Vinile in materiale Riciclato Colorato.

E’ disponibile negli store digitali la prima parte del progetto che include quattro poetiche e toccanti tracce che introducono questo disco speciale: “Intros and Narrators”, ““Eve & Her Paradise Lost”, “Emily & Her Penthouse In The Sky” e “Seasons & Narcissus”.

Poeti e artisti, antropologi e scienziati, personaggi della religione e del mito, outsider e pionieri, tutti prendono vita qui nei mondi sonori silenziosi e affascinanti che DAN SMITH ha creato: una nuova svolta sul potere melodico per il quale i Bastille sono adorati da più di un decennio. Questo è un album nutrito da nuove collaborazioni, arrangiamenti straordinari e uno spirito contagioso di libertà musicale nato con il desiderio di aprire orecchie, cuori e menti agli altri: ogni traccia unisce le idee e noi, insieme come ascoltatori.

Guidato da una chitarra splendidamente pizzicata “Intros and Narrators”, la prima traccia, definisce la missione e il tono dell’album: Smith si posiziona dolcemente sullo sfondo, delineando come le persone nelle storie emergono “più grandi, più audaci, più coraggiose” di quanto lui “non sarà mai”.

Uno straordinario video one-take è stato registrato all’inizio di quest’anno nel Mar dei Sargassi nel Triangolo delle Bermuda, uno degli ecosistemi marini più importanti del pianeta, dove Smith è stato invitato da Greenpeace per contribuire a sensibilizzare sulla protezione dei nostri oceani. Il video parte da lui che canta nel profondo blu nel suo giubbotto di salvataggio, mentre la telecamera si allontana sempre di più, ricordandoci quanto siamo tutti piccoli in questo mondo.

“Eve & Her Paradise Lost” parla del peso di donne amorevoli crudelmente costrette a provare colpa e vergogna dall’alba dei tempi. “Seasons & Narcissus” è una canzone d’amore curiosa e contorta tra qualcuno e il proprio riflesso. “Emily & Her Penthouse In The Sky” parla della rivoluzionaria vita interiore della poetessa del XIX secolo Emily Dickinson e di come la sua vita sia spesso descritta come tragicamente solitaria, piuttosto che terribilmente radicale.

Il resto delle canzoni di “&” svelano persone incomprese nel mito, nella cultura e nella società. Incontriamo individui affascinanti trascurati dalla storia tradizionale, alle cui storie spesso non viene concesso abbastanza tempo e spazio per respirare e cantare. C’è anche una canzone toccante ispirata alla famiglia di Dan che lo collega alla poesia di suo padre, al canto di sua madre e all’idea di come la musica viene condivisa e trasmessa.

La musica come canale per la narrazione, eseguita in modo naturale con amici, collaboratori e persino familiari, piena di calore e di energia di connessione, è ciò di cui “&” parla. È una raccolta di canzoni sul guardare il mondo, sullo scomparire dentro altre vite piuttosto che in noi stessi, e sull’umanità che di conseguenza può scricchiolare e brillare.

Questa la tracklist di “&” che sarà disponibile nella sua versione completa il 25 ottobre.

Le tracce n.1-2-3-8 sono invece quelle già disponibili in digitale.