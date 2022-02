BASTILLE in concerto il 26 novembre a Milano per l’unica data italiana

Dopo la recente pubblicazione del quarto album, torna il prossimo autunno la band inglese Bastille per l’unica data italiana il 26 novembre 2022 a Milano al Lorenzini District.

BASTILLE

SABATO 26 NOVEMBRE 2022 – MILANO – Lorenzini District

Biglietti in vendita su Ticketone > https://bit.ly/bastille2022

Biglietti in vendita su Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/bastille22



Prezzo biglietti: € 36,00 + diritto di prevendita

Prevendita My Live Nation da mercoledì 23 febbraio alle ore 11

Vendita generale da venerdi 25 febbraio alle ore 11

A distanza di quasi tre anni dall’uscita di “Doom Days”, l’ultimo album in studio dei Bastille, “Give Me The Future” è carico di riferimenti a film e letteratura fantascientifici, videogiochi e VR: un’esplorazione di un paese delle meraviglie futuristico e libero da restrizioni, dove ogni canzone è un diverso scenario onirico ballabile, un luogo dove si può viaggiare avanti e indietro nel tempo per diventare chiunque e abbracciare una nuova onda tecnologica permettendo di perdersi nella nostra immaginazione.

L’idea del nuovo album era già nata prima della pandemia e prende l’idea delle illimitate possibilità di futuro: da un viaggio di evasione sull’edificante “Thelma + Louise“, un omaggio all’iconico film femminista nel suo 20° anniversario, alla New York degli anni ’80 con l’artista Keith Haring sulla luminosa e fischiettante “Club 57“, a un letto d’ospedale in Australia per la devastante ma speranzosa “No Bad Days“. La title track, “Give Me The Future” fa l’inchino a Phil Collins e ai Police, “Shut Off The Lights” è una lettera d’amore sonora a Graceland di Paul Simon e “Stay Awake” fa un cenno ai Daft Punk e Quincy Jones.

Formatisi a Londra nel 2010, i Bastille, Dan Smith, Chris Wood, Kyle Simmons e Will Farquarson, sono considerati una della band più importanti della scena musicale internazionale collezionando oltre 11 milioni di dischi venduti, 6 singoli nella top 40 del Regno Unito e 1,5 miliardi di visualizzazioni video. I Bastille continuano ad essere una delle band più ascoltate in streaming al mondo.

