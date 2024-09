Amazon Music lancia City Sessions in tutta Europa

Amazon Music annuncia oggi che City Sessions verrà lanciato in tutta Europa, con spettacoli che andranno in scena nel Regno Unito, Germania, Spagna e Italia entro la fine dell’anno. La serie di performance intime e live streaming di grande successo ha affascinato il pubblico negli Stati Uniti e in America Latina e prenderà il via europeo a Manchester e Madrid il 15 ottobre. Con alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale contemporaneo che si esibiscono su palchi intimi in luoghi unici, la serie spazia tra generi musicali diversi offrendo ai fan un’opportunità unica di sintonizzarsi su uno spettacolo irripetibile di alcuni dei loro artisti preferiti. Gli spettatori di tutto il mondo possono assistere agli show sui canali Amazon Music su Twitch.

Le performance precedenti hanno visto superstar globali come Kings of Leon, Nelly Furtado, Omah Lay, Sofi Tukker, Mau y Ricky, Andra Day, The Black Crowes, Glass Animals e Wallows.

City Sessions Livestream Schedule

Bastille – 15 Ottobre, Manchester UK – Disponibile sul canale Amazon Music UK su Twitch e Prime Video

RVFV and Soge Culebra – 15 ottobre, Madrid, ES – Disponibile sul canale Amazon Music En Vivo su Twitch

LEA – Berlino, date e location annunciate a breve City Sessions

Italy – annunciati a breve