AMAZON MUSIC trasmetterà in il live streaming del PRIMAVERA Sound 2023

Amazon Music ha annunciato che trasmetterà in live streaming in esclusiva alcune performance selezionate dalle edizioni 2023 del Primavera Sound da Barcellona e Madrid. I fan di tutto il mondo potranno godere di un’ampia varietà di esibizioni di alcuni dei più grandi nomi della musica, oltre a interviste e contenuti dietro le quinte, in diretta dal Parc del Forum (Barcellona) dall’1 al 3 giugno, e da Ciudad del Rock (Arganda del Rey – Madrid) dall’8 al 10 giugno.

L’esperienza di live streaming gratuita sarà disponibile sul canale Twitch di Amazon Music per entrambi i festival a partire dalle 19:30 di ogni giorno.

Per il primo fine settimana, in diretta da Barcellona, ​​gli spettatori avranno l’opportunità di scegliere tra due diversi canali che coprono un’ampia selezione di artisti del festival, consentendo a chi guarda da casa di assistere a una varietà di spettacoli durante il fine settimana. Inoltre, il commento sarà disponibile in inglese, con sottotitoli in spagnolo, su entrambi i canali Twitch. Tutti i contenuti trasmessi dal Primavera Sound potranno essere guardati gratuitamente su Twitch e Prime Video.

Per il secondo fine settimana, in diretta da Madrid, i fan avranno la possibilità di sintonizzarsi su ancora più contenuti dietro le quinte, interviste e performance selezionate sul canale Twitch di Amazon Music. Lo spettacolo dal vivo sarà trasmesso in spagnolo, con sottotitoli in inglese.

Gli appassionati di musica potranno godere di contenuti esclusivi disponibili solo sul live streaming di Amazon Music, che includerà esibizioni da diversi palchi del festival, interviste con alcuni degli artisti più in voga al Primavera Sound, nonché contenuti dietro le quinte. Inoltre, Amazon Music sponsorizzerà anche uno dei palcoscenici dell’evento, l’Amazon Music Stage.

Durante gli spettacoli di Barcellona e Madrid, il Primavera Sound accoglierà di persona centinaia di migliaia di appassionati di musica sul terreno del festival e quest’anno per la prima volta milioni di appassionati di musica in tutto il mondo potranno vivere l’evento da casa in tempo reale. Il live streaming di Amazon Music consentirà agli amanti della musica di avvicinarsi al festival come mai prima d’ora con un accesso senza precedenti a uno dei festival più amati al mondo sul canale Twitch di Amazon Music durante entrambi i fine settimana.

Canali Twitch per Primavera Sound Barcelona:

Trasmesso in inglese: twitch.tv/amazonmusic

Trasmesso in inglese: twitch.tv/amazonmusicuk

Trasmesso in inglese con sottotitoli in spagnolo: twitch.tv/amazonmusicenvivo

Trasmesso in inglese con sottotitoli in spagnolo: twitch.tv/amazonmusices

Canali Twitch per Primavera Sound Madrid:

Trasmesso in spagnolo: twitch.tv/amazonmusices

Trasmesso in spagnolo con sottotitoli in inglese: twitch.tv/amazonmusicuk