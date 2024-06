LA PRIMA ESTATE 2024: le foto del day 1 con Jane’s Addiction, Dinosaur Jr., Sleaford Mods e Motta

Sei giorni e diciotto artisti, una line up ambiziosa e dal respiro internazionale, esclusive italiane, un palco unico a pochi passi dal mare per salutare l’arrivo della stagione più amata.

La Prima Estate è tornata a a Lido di Camaiore (Lucca), dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno, pronta a scaldare ancora una volta la sabbia della Versilia.

Un cartellone che in questa edizione svela una decisa anima rock, pronta a invadere la prima giornata festival con i leggendari Jane’s Addiction guidati dal visionario Perry Farrel che tornano con l’unica data italiana dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro Paese.

La band è stata preceduta dagli alfieri statunitensi dell’alternative rock Dinosaur Jr; gli Sleaford Mods con l’ultimo lavoro “UK GRIM”; e la voce unica e coinvolgente di Motta.

JANE’S ADDICITION – la scaletta del concerto a La Prima Estate 2024

Kettle Whistle

Whores

Had a Dad

Ain’t No Right

Ted, Just Admit It…

Pigs in Zen

Summertime Rolls

Jane Says

Then She Did…

Ocean Size

Stop!

Three Days

Encore:

Mountain Song

Been Caught Stealing

Chip Away