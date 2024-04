AMAZON MUSIC trasmetterà in esclusiva il PRIMAVERA SOUND 2024

Amazon Music annuncia oggi il suo ritorno al festival Primavera Sound di Barcellona. Il servizio di streaming produrrà e trasmetterà in esclusiva il live streaming di performance selezionate della 22a edizione del Primavera Sound, che si svolgerà dal 30 maggio al 1 giugno al Parc del Forum di Barcellona. Collaborando con il festival per il terzo anno, Amazon Music offrirà agli appassionati di musica di tutto il mondo l’accesso a un fine settimana pieno di musica dal vivo su Prime Video e sui canali Amazon Music su Twitch.

Il ritorno di Amazon Music al Primavera Sound sottolinea il suo continuo impegno nel mettere in contatto i fan con gli artisti che amano su scala globale. Già quest’anno il servizio di streaming ha trasmesso in diretta da festival di fama mondiale negli Stati Uniti e in America Centrale, creando esperienze coinvolgenti ed esclusive per gli appassionati di musica dal vivo e a casa.

Quest’anno, il Primavera Sound sarà trasmesso sia in spagnolo sia in inglese, senza costi associati. Il festival sarà trasmesso su due canali con contenuti originali e un terzo canale in simulcast con sottotitoli.

Gli spettatori possono sintonizzarsi tramite i canali Amazon Music su Twitch e su Prime Video, a partire dalle 19:30 CEST ogni giorno.

Durante tutto il fine settimana, gli spettatori di tutto il mondo potranno sintonizzarsi sulla trasmissione in diretta che mostrerà le esibizioni di un’ampia varietà di artisti di tutti i generi, oltre a interviste e contenuti dietro le quinte.