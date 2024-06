††† (CROSSES): guarda le foto e consulta la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Progetto elettronico cupo e malinconico di CHINO MORENO dei DEFTONES e del producer poli-strumentista SHAUN LOPEZ dei FAR, ††† (CROSSES) sono un viaggio onirico fra synth pop, dream pop, ambient e trip-hop, dove la melodia supera l’aggressione cruda ma non la perdita di equilibrio rasente alla follia.

Irrotti nella Top Ten della US Heatseekers già con il secondo EP, i Crosses sgomentano fin da subito la scena internazionale. Adottati prima dalla Sumerian Records per il primo full length, che schizza al 26esimo posto della Billboard 200 e compare nella US Top 40 Singles, e in seguito dalla Warner, i Crosses ammaliano nientemeno che Robert Smith (The Cure), Duff McKagan (Guns N’ Roses) e Chris Robyn (Far), con cui scaturiscono subito tre collaborazioni mozzafiato. Comparse a Lollapalooza Chile, Soundwave e Quilmes Rock; una canzone nel videogioco «Batman: Arkham City» e una in «Need for Speed: Most Wanted», un remix di Rob Zombie incluso nell’album di quest’ultimo: per i Crosses questo mondo non è abbastanza. Vogliono tutto ciò che c’è oltre.

I ††† (Crosses) sono in Italia per la prima volta in assoluto quest’estate, per due concerti ai confini del sogno – uno dei quali quello all’ALCATRAZ di Milano

CROSSES : la scaletta del concerto di Milano

Invisible Hand

†his Is a †rick

Ghost Ride

Pleasure

Vivien

Initiation

Found

Sensation

Cadavre Exquis

Grace

Pulseplagg

†hholyghs†

Eraser

Girls Float † Boys Cry

Bi†ches Brew

Big Youth

ENCORE:

The Beginning of the End (Cause & Effect cover)

†elepa†hy

Op†ion