TIZIANO FERRO si esibisce in Ologramma 3D

Grande evento mercoledì 16 novembre al Superstudio di via Tortona a Milano per celebrare il lancio del nuovo album di Tiziano Ferro, Il Mondo è nostro, uscito lo scorso 11 novembre. Amazon Music ha voluto portare i fan sempre più vicino al loro artista preferito e alla sua musica e lo ha fatto in modo dal tutto inaspettato e pionieristico.

La molta riservatezza che ha accompagnato l’invito, ha trovato una stupefacente risposta. Quello che fino a pochi lustri fa era considerato fantascientifico è accaduto realmente, davanti a fan e giornalisti attoniti: Tiziano Ferro si è esibito virtualmente, in ologramma 3D.

Dallo stardust comparso al centro dello stage vuoto presente in sala, abbiamo visto materializzarsi Tiziano Ferro, sorridente, in grado non solo di mostrarsi, ma anche di vedere i presenti. Di fatto l’artista non si trovava fisicamente sul palco del Superstudio, ma in una location segreta da cui è stato proiettato in versione ologramma. La tecnologia ha permesso all’artista di costruire un legame con i fan presenti attraverso la sua musica e con la sua presenza completamente digitale, ma In Real Life.

In questa veste o immaterialità ha eseguito alcuni brani del nuovo disco, Il Mondo È Nostro, La Prima Festa Del Papà, La Vita Splendida ed un medley di brani del passato. La qualità dell’ologramma è davvero ottima, decisamente stupefacente!

La tecnologia Olografica si basa sull’applicazione della tecnica del Pepper’s ghost, o Fantasma di Pepper, utilizzata nell’ottocento nei teatri Vittoriani. Grazie a particolari tecniche di illuminazione, crea l’illusione di oggetti che appaiono e scompaiono, diventano trasparenti e si inseriscono all’interno di altri.

Il principio è molto semplice e ad oggi viene attualizzato tramite la riflessione di un’immagine/video (nel caso di Amazon Music per Tiziano Ferro, un live) su una superficie trasparente (foglio olografico) con un angolo di 45°. L’ effetto finale è un’immagine virtuale che sembra avere profondità e apparire dal nulla.

L’evento ha segnato un nuovo entusiasmante capitolo per le performance interattive e un modo completamente nuovo per avvicinare i fan al loro artista preferito.

