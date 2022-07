SZIGET Festival 2022: vinci una coppia di abbonamenti per il festival dI Budapest

Uno dei più grandi festival d’Europa si terrà a Budapest dal 10 al 15 agosto sull’Isola di Obuda il grande parco naturale della capitale ungherese.

La musica proporrà 6 headliner come Arctic Monkeys, Calvin Harris, Dua Lipa, Justin Bieber, Kings Of Leon e Tame Impala, più centinaia di altri artisti internazionali tra grandi nomi, chicche varie, producers e giovani promesse. 60 palchi e circa 1.000 spettacoli per una lineup che ruoterà h24 a partire dal mattino del 10 agosto! Ricordiamo che non mancano gli artisti italiani come Psicologi, Margherita Vicario, Boston 168, Modena City Ramblers, Bais, Erica Mou, e molti altri…

Per partecipare al concorso e vincere una coppia di abbonamenti compila il form qui sotto. I vincitori saranno contattati tramite email.

SZIGET 2022

10 – 15 Agosto 2022

Isola di Obuda – Budapest – Ungheria

I vincitori verranno avvisati entro il 20 luglio tramite email.

LINE UP 2022:

ARCTIC MONKEYS, CALVIN HARRIS, DUA LIPA, JUSTIN BIEBER, KINGS OF LEON, TAME IMPALA, LEWIS CAPALDI, STROMAE, BASTILLE, SAM FENDER, ANNE-MARIE, RÜFÜS DU SOL, STEVE AOKI, ALAN WALKER, CARIBOU, JUNGLE, WOODKID, FKJ, NINA KRAVIZ, JON HOPKINS, SIGRID, SLOWTHAI, RONNIE FLEX & THE FAM, RILÈS, PRINCESS NOKIA, YUNG LEAN, MILKY CHANCE, BEABADOOBEE, BAD GYAL, CLUTCH, FONTAINES D.C., HOLLY HUMBERSTONE, FLOATING POINTS, BADBADNOTGOOD, INHALER e tanti altri…

LINE UP ITALIANI 2022:

Psicologi, Margherita Vicario, Boston 168, Modena City Ramblers, Bais, Erica Mou, Villabanks, Stain, NOOA, The Big Ska Swindle, Mr. Bogo Dj, Fab Mayday Dj, Gianpiero, Chroma SS, Duo Masawa, Duo Kaos, Lalala Napoli, Zioner, Alessandro Sciarroni, SLV, Glowal e Enula.