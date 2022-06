ALICE COOPER: esce il 30 settembre l’album “Live From The Astroturf”

Formatasi nel 1968 la ALICE COOPER BAND forgiò un marchio teatrale di hard rock destinato a shockare chiunque, qualcosa che non si mai stato visto prima. Nel giro di cinque anni pubblicarono non meno di sette album in studio tra cui il loro successo “School’s Out” che entrò nella Top 10 americana e il clamoroso “Billion Dollar Babies” che raggiunse la posizione #1 nella US Chart.

Nel 1974 la band salì finalmente al culmine della propria celebrità…per poi sciogliersi.

Nell’ottobre 2015, oltre 40 anni dopo, il proprietario del negozio di dischi e superfan Chris Penn convinse la formazione originale a riunirsi per una performance molto speciale alla Good Records, il suo negozio di dischi a Dallas, Texas, USA.

Alice Cooper (voce), Michael Bruce (chitarra), Dennis Dunaway (basso) e Neal Smith (batteria) sono stati raggiunti sul palco dall’attuale chitarrista di Alice Ryan Roxie (in sostituzione del defunto Glen Buxton). Un nutrito pubblico si era già riunito di fronte al negozio aspettandosi una semplice signing session per il libro di Dennis Dunaway “Snakes! Guillotines! Electric Chairs!” finendo ad assistere a un vero e proprio concerto!

Il leggendario show di reunion che include classici come “No More Mr. Nice Guy”, “I’m Eighteen” e “School’s Out”, è ora disponibile per la prima volta in assoluto. “Live From The Astroturf” sarà pubblicato il 30 settembre 2022 su earMUSIC nei formati Ltd. CD+Blu-ray Digipak, Ltd. Apricot 1LP+DVD Gatefold, Ltd. Curacao 1LP+DVD e in digitale.