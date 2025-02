CRISTIANO GODANO: esce il 4 aprile il nuovo album “Stammi Accanto”, in tour accompagnato dai Guano Padano

CRISTIANO GODANO torna in veste solista con il nuovo album “Stammi accanto” (etichetta Al-Kemi Records di Ala Bianca Group / distribuzione fisico Warner Music / distribuzione digital Fuga) in uscita il 4 aprile in digitale, CD e vinile.

Dopo oltre 30 anni di carriera come leader dei Marlene Kuntz, il progetto artistico Cristiano Godano solista è iniziato 5 anni fa con l’album “Mi ero perso il cuore”, un esordio apprezzato dalla critica per la sua poetica e la sua musicalità, suonato in oltre 200 live in ogni area d’Italia, arrivato finalista alle Targhe Tenco.

Godano è un intellettuale capace di parlare al cuore ed alla mente di più generazioni, una voce unica nel panorama musicale italiano che emoziona e ispira riflessioni, un punto di riferimento imprescindibile nel cantautorato.

Con il nuovo album “Stammi accanto”, prodotto insieme a Luca Rossi (Ustmamò, ecc.), aggiunge un tassello alla sua carriera dettata dall’urgenza espressiva, che scava nella densità dei sentimenti.

Il disco verrà presentato live in tour da Cristiano Godano accompagnato dai Guano Padano, la super band composta dal chitarrista Alessandro “Asso” Stefana (Vinicio Capossela, PJ Harvey, Mike Patton, Micah P. Hinson, Calexico), dal bassista e contrabbassista Danilo Gallo (cofondatore del collettivo indipendente El Gallo Rojo Records) e dal batterista Zeno De Rossi (batterista dell’anno Musica Jazz 2011).

8 aprile al Monk di Roma

12 aprile al The Factory di Verona

13 aprile al Locomotiv di Bologna

16 aprile alla Santeria Toscana 31 di Milano

17 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Biglietti > https://tidd.ly/4ibgJvM

Cristiano Godano ha da poco pubblicato “Nuotando nell’aria” per La nave di Teseo e “Il suono della rabbia. Pensieri sulla musica e il mondo” per il Saggiatore. È in tour nei teatri con il reading musicale “Canto d’Acqua” con Telmo Pievani (filosofo della biologia, evoluzionista).