YOUNG THE GIANT in concerto il 17 ottobre al Fabrique di Milano

Oggi la band Young The Giant, acclamata dalla critica e multiplatino, ha annunciato il suo primo tour nel Regno Unito/Europa dal 2019 e saranno protagonisti in Italia con un unico imperdibile appuntamento, martedì 17 ottobre 2023 al Fabrique di Milano.

Il tour segue il loro mastodontico tour estivo in Nord America e l’uscita, lo scorso autunno, di American Bollywood, il loro primo album dopo quattro anni.

YOUNG THE GIANT

MARTEDI’ 17 OTTOBRE 2023 – MILANO – FABRIQUE

Biglietti a questo link > https://tidd.ly/3BZbhsZ

Oppure > ticketmasteritalia.46uy.net/Or1x5Q

Prezzo biglietto: € 25,00 + diritti di prevendita

– Prevendita My Live Nation da giovedì 1 giugno alle 10:00

– Vendita generale da lunedì 5 giugno alle 10:00

Gli Young The Giant hanno recentemente condiviso una versione acustica del brano “The Walk Home”, tratto da American Bollywood. Il brano fa parte del prossimo EP acustico, Both Sides, in uscita il 2 giugno via AWAL/Jungle Youth Records. L’EP è stato registrato presso lo studio Sunset Sound di Los Angeles, CA, lo stesso in cui è stato registratoil loro disco di debutto omonimo. L’EP include le versioni acustiche di “Dancing In The Rain” e “The Walk Home”, oltre a una speciale versione “Reflections” di “The Walk Home” e una cover acustica di “Both Sides Now” di Joni Mitchell. La band ha anche condiviso un video dal vivo per “The Walk Home (Acoustic)”,girato al Sunset Sound da Drew Dempsey.

American Bollywood è ora disponibile in vinile sul webstore della band e in streaming ovunque tramite AWAL/Jungle Youth Records. È disponibile anche un’edizione Spotify Fans First come “ringraziamento” esclusivo ai migliori ascoltatori della band sulla piattaforma. Dall’ultimo album, Mirror Master, tre membri della band sono diventati padri. Con testi scritti per lo più dal cantante Sameer Gadhia, figlio di immigrati indiani, l’album racconta la saga multigenerazionale degli immigrati americani e le origini, gli esili, le battaglie e l’epilogo del recupero della loro identità collettiva. “Questa non è solo la storia di un indiano-americano a metà tra due mondi”, ha dichiarato Sameer Gadhia, membro della band, “è anche la nostra ricerca universale di trovare un significato nel caos”. L’album è stato co-prodotto da John Hill (Santigold, M.I.A., Phantogram, Khalid) e dai membri di Young The Giant.

YOUNG THE GIANT

MARTEDI’ 17 OTTOBRE 2023 – MILANO – FABRIQUE

Biglietti a questo link > https://tidd.ly/3BZbhsZ

Oppure > ticketmasteritalia.46uy.net/Or1x5Q

Prezzo biglietto: € 25,00 + diritti di prevendita

– Prevendita My Live Nation da giovedì 1 giugno alle 10:00

– Vendita generale da lunedì 5 giugno alle 10:00