YOUNG THE GIANT: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

In una serata di metà ottobre gli Young the Giant si sono esibiti per la prima volta al Circolo Magnolia di Segrate, in provincia di Milano.

La band californiana è tornata tour per promuovere il loro ultimo lavoro “American Bollywood“ a distanza di quattro anni dal tour di “Mirror Master”.

YOUNG THE GIANT – la scaletta del concerto

American bollywood

Wake up

Something to believe in

Cough syrup

The walk home

I got

Nothing’s over

Dollar $tore

Cult of personality

Heat of the summer

Dancing in the rain

Tightrope

Mind over matter

____________________

Firelight

Superposition

Silvertounge

My body