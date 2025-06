UDINESTATE al via in Castello a Udine con i live di FRANCO126 (14 giugno) e i 20 anni dei Playa Desnuda (15 giugno)

Si accendono i riflettori su Udinestate 2025, la rassegna promossa dal Comune di Udine che animerà la città con un calendario che alterna concerti nazionali, concerti internazionali e spettacoli dal vivo nel piazzale del Castello.

A inaugurare la rassegna, nella serata di sabato 14 giugno (apertura porte ore 19:00, opening act Wism & Perenne ore 20:30 , inizio concerto ore 21:15), sarà il cantautore romano FRANCO126 , una delle firme più talentuose e apprezzate del panorama musicale contemporaneo in Italia con la sua scrittura rap che sconfina nel cantautorato e con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni. Da “Polaroid”, l’album del debutto discografico nel 2017 in coppia con Carl Brave che entrò subito nell’immaginario collettivo con un nuovo sound, fresco e coinvolgente, passando per “Stanza Singola”, l’album di debutto da solista di FRANCO126 nel 2019 che mise subito d’accordo vecchi fan e nuovi estimatori, sino ad arrivare a “Futuri Possibili” , il nuovo album pubblicato lo scorso marzo che ha sancito il ritorno dell’artista sulle scene. Un disco sull’amore e sul destino, un lavoro in cui confluiscono le due anime dell’artista romano, quella più vicina al cantautorato e quella più rap, pertanto si trovano diversi episodi: dal valzer ai ritmi tipici della trap, fino ad arrivare alle ballate e alle più classiche canzoni d’autore, con preziose collaborazioni con Coez, Giorgio Poi, Ketama126, Ele A e Fulminacci. Nel mezzo c’è stata anche tanta scrittura per altri artisti, da “Mare Malinconia” per Loredana Bertè a “Un’altra storia” per Marco Mengoni.

La serata di domenica 15 giugno (apertura porte ore 19:00, inizio concerto ore 20:00) sarà invece una festa musicale con tanti musicisti del Friuli Venezia Giulia e tanti ospiti speciali per celebrare i 20 anni di attività della band friulana Playa Desnuda, dall’esordio discografico di “Ready, Steady, Pops!”, un autentico gioiello contenente alcune rivisitazioni in chiave rocksteady, ska e reggae tutt’ora ascoltate in tutto il mondo; passando per i primi brani originali, Sabbia Scura e No Te Quiero, quelli contenuti in “10”, fino alle ultime produzioni targate Christian “Noochie” Rigano. Si uniranno alla band, tra gli altri, Roy Paci, l’istrionico trombettista e cantante siciliano che con i Playa Desnuda ha più volte condiviso il palco e anche Bunna , leader degli Africa Unite — band simbolo del reggae italiano — già co-protagonista di “Sole di Maggio”, uno dei brani più conosciuti e amati dei friulani.

I biglietti per i due concerti – organizzati da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con il Comune di Udine e PromoTurismo FVG – sono ancora acquistabili online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e direttamente alla cassa del Castello la sera del concerto.

La serie di eventi live proseguirà con le due superstar internazionali St.Vincent e Cat Power, rispettivamente il 23 e 25 giugno, per poi concludersi con il giornalista Stefano Nazzi il 29 luglio.

Tutte le informazioni su www.vignapr.it e www.fvgmusiclive.it