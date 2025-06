OLTRE FESTIVAL 2025: il 28 e 29 giugno a Bologna la settima edizione del festival

Torna a Bologna OLTRE FESTIVAL: con un programma di due giorni che va dal 28 al 29 giugno, due palchi (Sequoie & BOnsai) e un’area immersa nel verde. La line up di quest’anno è un mix ben calibrato di nomi affermati, emergenti che si sono fatti notare nell’ultimo anno, e artistɜ locali da tenere d’occhio.

OLTRE FESTIVAL arriva, ormai, al settimo anno: dal 2019 ad oggi sono cambiate tantissime cose e il festival è cresciuto insieme agli artisti e le artiste portati ogni anno sul palco. In particolare, ritrovare artisti come Franco126 e Psicologi, che tornano dopo aver partecipato a passate edizioni, ci fa sentire come se ci stessimo guardando allo specchio. Siamo tutti cambiati, ma lo spirito che ci contraddistingue nel vivere la musica è sempre lo stesso – sottolinea Amedeo Sole, direttore artistico del Festival.

DAY 1

Il DAY 1 vede come protagonista FRANCO126 sul palco Sequoie, con il nuovo album FUTURI POSSIBILI; nella stessa giornata anche BRENNO ITANI; PROMESSA; ASP126. Sul palco BOnsai, invece, scalderanno l’atmosfera del DAY 1 di OLTRE FESTIVAL anche i BNKR44, collettivo toscano che ha conquistato il grande pubblico con la partecipazione al Festival di Sanremo nell’anno 2024; REA; BARKEE BAY; BELIZE.

DAY 2

Il DAY 2 avrà un focus più deciso sull’elettronica, l’urban e la sperimentazione. Lato Sequoie è attesissima l’esibizione di PSICOLOGI – duo formato da DRAST e LIL KVNEKI, che porterà live l’album DIY, vero manifesto di una generazione. Sullo stesso palco anche UMARELL; seguito da EMMA e LORENZZA. Lato BOnsai, ad accendere gli animi, riempire il cuore e la testa di musica, ci saranno i POP X, collettivo che unisce elettronica, demenzialità e provocazione, con uno stile volutamente caotico; AMORE AUDIO; NORA LANG; FACCIANUVOLA.

La line up 2025 di OLTRE FESTIVAL è estremamente variopinta, mostrandosi in grado di toccare allo stesso tempo generi diversi seppur complementari. Il target che abbraccia è sicuramente un pubblico giovane, che vive la musica intensamente così come gli artisti e le artiste che la portano sul palco. Emergenti e ben affermati, i nomi che formano questa incredibile line up riescono a creare un connubio perfetto tra sonorità originali e stili personalissimi, dando il giusto spazio ad ogni act della serata.