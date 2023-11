TOTO: a luglio 2024 in concerto a Perugia, Ostuni, Lucca ed Este (Padova)

La band di Steve Lukather porterà su 4 palcoscenici italiani le hits di una carriera leggendaria, con l’opportunità di ascoltare brani come Africa, Hold the Line, Rosanna o Georgy Porgy nella magica atmosfera di 4 meravigliose location come Perugia, Ostuni, Este e Lucca (insieme a Marcus Miller).

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3SVLbkf

Ci sono poche band al mondo che hanno saputo creare un legame più forte con il pubblico Italiano di quanto abbiano fatto i Toto. La band di Steve Lukather e soci ha cementato negli anni questo rapporto con brani che hanno prima dominato le classifiche e poi sono entrate nella leggenda.



I Toto arriveranno in Italia sulla scia di un album live, With a Little Help From My Friends, uscito pochi anni fa. Il disco, registrato a Los Angeles, ha rappresentato l’occasione per Steve Lukather, Joseph Williams e David Paich di introdurre la nuova formazione composta da musicisti incredibile come John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight, Steve Maggiora, Dominique ‘Xavier’Taplin e Warren Ham.

TOTO

MERCOLEDì 17/07/2024 – PERUGIA – Umbria Jazz – Arena Santa Giuliana

LUNEDì 22/07/2024 – OSTUNI – Locus Festival

MARTEDì 23/07/2024 – ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL

MERCOLEDì 24/07/2024 – LUCCA SUMMER FESTIVA + MARCUS MILLER

Biglietti in vendita dal 29 Novembre ore 10.00