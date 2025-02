Tornano le NOVA TWINS: in concerto il 30 settembre 2025 a Milano

Tornano in Italia le NOVA TWINS, duo britannico composto da Amy Love (voce e chitarra) e Georgia South (cori, basso). La data italiana si terrà alla Santeria Toscana 31 di Milano il 30 settembre 2025.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/40Y3Sal

Dotate di un’identità inconfondibile e di un sound decisamente particolare, le NOVA TWINS hanno negli ultimi anni condiviso il palco con artisti come Foo Fighters, Muse e Bring Me The Horizon e impressionato leggende come Tom Morello (“Sono una band incredibile!”) ed Elton John (“Fenomenali!”).

Le NOVA TWINS hanno da poco pubblicato il singolo “Monsters” e annunciano oggi nuovi concerti.

Il nuovo brano della band, due volte candidata ai BRIT Awards, fonde un’intensità grezza con una creatività che sfida i confini dell’alternative, mettendo in mostra l’audacia artistica del gruppo. Prodotta dal rinomato Rich Costey (Foo Fighters, Deftones, Sam Fender, Muse), “Monsters” si propone come un futuro inno per una generazione disillusa.

NOVA TWINS

30 settembre 2025 – Milano, Santeria Toscana 31

In apertura si esibirà un’altra band che verrà prossimamente comunicata.