EVANESCENCE + Poppy + Nova Twins in concerto il 28 Settembre 2026 a Bologna

Gli Evanescence, l’iconica rock band statunitense pluripremiata ai Grammy Awards, torna nel nostro Paese annunciando l’unica data italiana del tour mondiale 2026. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto per lunedì 28 settembre 2026 all’Unipol Arena di Bologna e sarà l’occasione per celebrare i loro vent’anni di carriera e ripercorrere un percorso artistico in costante evoluzione. Ad aprire il concerto di Bologna saranno la cantante e attrice statunitense Poppy – presente in tutte le date del tour nel Regno Unito e in Europa – e il duo britannico Nova Twins, che si esibirà esclusivamente nelle tappe europee.

La cantante della band, Amy Lee, ha dichiarato: “Quest’anno è stato fonte di ispirazione sotto molti aspetti: abbiamo creato nuova musica, suonato in location che sognavamo da tempo e collaborato con numerosi artisti. Tutta questa energia e ispirazione ci accompagnerà anche nel 2026. Lavorare con K. Flay, Poppy e Courtney LaPlante mi ha fatto desiderare di creare un mondo in cui poter condividere il palco, ed è entusiasmante sapere che lo realizzeremo! Non vedo l’ora di mostrare ciò a cui abbiamo lavorato e di partire per questo incredibile tour”.

Dopo due decenni di attività, gli Evanescence tornano in Italia con uno show che li vede più potenti e affiatati che mai. Con la voce inconfondibile di Amy Lee (voce, tastiere) e una formazione ormai solidissima composta da Tim McCord (chitarra/basso), Will Hunt (batteria), Troy McLawhorn (chitarra) ed Emma Anzai (basso, cori), la band continua a viaggiare per il mondo, portando sul palco un set che unisce i grandi classici e l’energia della loro produzione più recente. Uno spettacolo intenso in cui il pubblico viene trascinato in un viaggio tra atmosfera, forza e pura connessione.

Il 2026 si preannuncia un anno straordinario per gli Evanescence, reduci dalla vittoria di Afterlife come Miglior Video agli Hollywood Music in Media Awards. La band torna a esibirsi in Europa dopo la tournée World’s Collide del 2022 e dopo il trionfale ritorno da headliner al Download Festival 2023, in occasione del 20º anniversario di Fallen. Nel corso del 2025 gli Evanescence si sono dedicati alla creazione di nuova musica, partecipando a festival di rilievo e condividendo il palco con artisti del calibro di My Chemical Romance, Halsey e Metallica. Amy Lee ha inoltre firmato diverse colonne sonore, tra cui Afterlife per la serie Netflix Devil May Cry (premiata agli HMMA), Hand That Feeds con Halsey e Fight Like A Girl con K-Flay per il film Ballerina, appartenente all’universo John Wick. La cantante ha composto anche le musiche per The Seventh Turn, cortometraggio di Eric Howell, e ha collaborato con Poppy e Courtney LaPlante degli Spiritbox al brano End Of You.

