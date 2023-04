THE WINERY DOGS: Richie Kotzen, Billy Sheehan e Mike Portnoy in concerto il 1° Novembre a Bologna

The Winery Dogs, supergruppo composto da mostri sacri quali Richie Kotzen, Billy Sheehan e Mike Portnoy, ha deciso di allungare il proprio tour e aggiunge una seconda data autunnale nel nostro paese, dopo quella già annunciata prevista per giovedì 22 giugno 2023 all’Alcatraz di Milano.

Dopo l’estate la formazione tornerà in Italia per un nuovo appuntamento mercoledì 1° novembre 2023 all’Estragon Club di Bologna.

Lo scorso febbraio The Winery Dogs hanno pubblicato il nuovo album III (Three Dog Music/Burnside Distribution/ The Orchard), a sette anni dal precedente Hot Streak. Ora il trio è pronto a ritrovarsi on stage con rinnovato vigore. «Il nostro obiettivo è quello di dare alle persone un’esperienza d’ascolto realmente piacevole», sottolinea Kotzen. «La nostra musica è creata da persone vere che suonano veri strumenti, tutti insieme nella stessa stanza. Non c’è niente di artificiale». Sheehan aggiunge «Vorrei che i nostri ascoltatori sperimentassero quello che noi stessi stiamo attraversando. I nostri album sono istantanee della nostra vita e del modo in cui la stiamo vivendo. La nostra musica racconta ciò che è importante per noi, e ciò che non lo è». Chiude Portnoy «La forza di questa band è, prima di tutto, nelle canzoni. Poi arriva il talento musicale, ovviamente importante. Ciò che rende The Winery Dogs così eccezionali è che ognuno dei nostri pezzi è memorabile, orecchiabile e cantabile, ma allo stesso tempo c’è dell’enorme talento in tutti e tre i settori. È come un circo a tre piste: non importa chi tu stia guardando o ascoltando, ti divertirai sempre.»

THE WINERY DOGS

Giovedì 22 Giugno 2023 – MILANO

Alcatraz – via Valtellina, 25

Biglietti in vendita questo link > https://tidd.ly/3FfrPOx

Oppure qui > ticketmasteritalia.46uy.net/5b90WL

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto.

Mercoledì 1° Novembre 2023 – BOLOGNA

Estragon Club – via Stalingrado, 83

Biglietti disponibili su Dice.

Posto unico in piedi: € 32,00 + prev. / € 37,00 in cassa la sera del concerto.