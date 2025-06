ADRIAN SMITH e RICHIE KOTZEN in concerto il 26 febbraio 2026 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI)

Il chitarrista degli Iron Maiden e il frontman dei Winery Dogs saranno in concerto con la loro band anche in Italia per un unico appuntamento a supporto dell’album “Black Light/White Noise”, pubblicato quest’anno.

Lo show si terrà il 26 febbraio 2026 al Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano). In apertura si esibirà un’altra band che verrà comunicata prossimamente.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3HZpfRH

Saranno disponibili per l’acquisto anche posti speciali a sedere numerati con divanetto e ingresso anticipato di 15 minuti rispetto all’apertura porte.

Adrian Smith dichiara: “Siamo rimasti sbalorditi dalla reazione a “Black Light / White Noise!“. Ne siamo estremamente orgogliosi, sapere che è stato accolto con così tanto entusiasmo dai fan, vecchi e nuovi, è incredibile. Non vediamo l’ora di partire l’anno prossimo con Julia (Lange – basso) e Bruno (Valverde – batteria) per iniziare suonare alcuni di questi brani dal vivo”.

Richie Kotzen aggiunge: “Fin dal momento in cui abbiamo finito il disco sapevamo di avere tra le mani qualcosa di speciale. È stata una gioia per entrambi suonare insieme in studio e sul palco, e scrivere alcuni dei pezzi più emozionanti che abbiamo mai prodotto. Portarlo su palchi più grandi e con ancora più persone nel Regno Unito e in Europa il prossimo anno sarà fantastico. Ci vedremo molto presto”.

SMITH & KOTZEN

Black Light/White Noise Tour 2026

26 febbraio 2026 – Trezzo sull’Adda (MI), Live Club

