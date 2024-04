40 anni di DREAM THEATER: ad ottobre in concerto a Roma e Milano con Mike Portnoy alla batteria

La notizia che i fan del progressive metal stavano aspettando da mesi è arrivata: i DREAM THEATER tornano in tour in Europa per celebrare quarant’anni di carriera, riproponendo il format “An Evening With” e presentandosi al pubblico con il leggendario Mike Portnoy alla batteria. In scaletta ci saranno i grandi classici che hanno reso grande la band in questi anni.

I DREAM THEATER saranno in concerto anche in Italia per due imperdibili appuntamenti: venerdì 25 ottobre saranno al Forum – Milano e sabato 26 ottobre suoneranno al Palazzo dello Sport di Roma.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3vxQkWw

– prevendita Metalitalia.com dalle 10:00 del 9 aprile

– prevendita generale dalle 10:00 del 12 aprile

La band dichiara: “Questo tour sarà davvero speciale per tutti noi! Ogni concerto sarà pieno di attese ed emozioni di ogni tipo. Non vediamo l’ora di salire nuovamente sul palco insieme per iniziare le celebrazioni dei nostri 40 anni con voi. Questo è solo l’inizio, avremo molte notizie interessanti che riguardano i Dream Theater da condividere nei prossimi mesi.” I Dream Theater sono stati recentemente nel loro DTHQ studio per lavorare al loro sedicesimo studio album, il primo insieme a Mike Portnoy dai tempo del disco del 2009 “Black Clouds & Silver Linings”.

An Evening With DREAM THEATER

40th Anniversary Tour 2024 – 2025

venerdì 25 ottobre 2024 – Milano, Forum

sabato 26 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da € 65,00 + d.p.

October 20 – London, England – The O2

October 22 – Berlin, Germany – Uber Eats Music Hall

October 23 – Koln, Germany – Palladium

October 25 – Milan, Italy – Forum

October 26 – Rome, Italy – Palazzo dello Sport

October 28 – Munich, Germany – Zenith

October 29 – Zagreb, Croatia – Arena Zagreb

November 1 – Budapest, Hungary – Budapest Arena

November 2 – Prague – Czech Republic – Fortuna Arena

November 3 – Lodz, Poland – Atlas Arena

November 6 – Helsinki, Finland – Metro Areena

November 8 – Stockholm. Sweden – Waterfront

November 9 – Oslo, Norway – Spektrum

November 10 – Copenhagen, Denmark – Poolen

November 12 – Luxembourg – Rockhal

November 13 – Zurich, Switzerland – The Hall

November 14 – Lyon, France – Halle Tony Garnier

November 16 – Lisbon, Portugal – MEO Arena

November 17 – Madrid, Spain – La Cubierta de Leganés

November 20 – Stuttgart, Germany – Beethovensaal

November 21 – Frankfurt, Germany – Jahrhundderthalle

November 23 – Paris, France – Adidas Arena

November 24 – Amsterdam – AFAS Live