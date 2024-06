Nuovo album per MYLES KENNEDY in concerto il 13 novembre a Milano

A distanza di sei anni dall’ultima esibizione da solista nel nostro Paese, MYLES KENNEDY torna in Italia: l’apprezzato cantante degli Alter Bridge e della band di Slash, porterà “The Art of Letting Go Tour 2024” all’Alcatraz di Milano il 13 novembre 2024. In apertura di serata saliranno sul palco i Black River Delta.

Mantenendo viva la tradizione di pubblicare nuova musica ogni tre anni, il cantante/chitarrista/compositore MYLES KENNEDY torna con il suo terzo album da solista, The Art Of Letting Go. L’album segna il ritorno di Myles, affiancato dalla sua band composta da Zia Uddin alla batteria e Tim Tournier al basso. L’uscita dell’album è prevista per l’11 ottobre 2024 sulla storica etichetta Napalm Records.

MYLES KENNEDY

“The Art of Letting Go Tour 2024”

+ Black River Delta

13 novembre 2024 – Milano, Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3z0isCU

Prezzo del biglietto in prevendita: € 40 + d.p.

Il singolo di debutto di The Art Of Letting Go, in rotazione radiofonica in tutto il mondo, è il pezzo rock upbeat “Say What You Will”. Il video musicale è stato diretto da Gordy De St Jeor (Mammoth WVH) e racconta la storia di una studentessa timida e vittima di bullismo che esce dal guscio con l’aiuto di un insegnante, di un bidello e di un addetto al pranzo, interpretati da Kennedy, Uddin e Tournier, durante il talent show della scuola.

Dal riff di chitarra iniziale della title track “The Art Of Letting Go” alla ammaliante melodia della chiusura dell’album “How The Story Ends”, MYLES KENNEDY è tornato con una raccolta di canzoni che sicuramente piacerà ai fan vecchi e nuovi. Brani come “Mr. Downside”, “Miss You When You’re Gone” e “Saving Face” mostrano la memorabile narrazione che è diventata sinonimo di tutti i progetti di Myles.