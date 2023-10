SLASH feat Myles Kennedy & The Conspirators: in concerto il 22 Aprile 2024 a Milano

SLASH torna in Italia! L’acclamato guitar hero annuncia oggi il “The River Is Rising – Rest Of The World Tour ’24”, che lo vedrà nel nostro Paese insieme a Myles Kennedy & The Conspirators per un unico appuntamento.

Il concerto si terrà il prossimo 22 aprile 2024 al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

In apertura si esibiranno Mammoth WVH, formazione rock americana guidata dal figlio d’arte Wolfgang Van Halen.

SLASH Featuring Myles Kennedy & The Conspirators

+ Mammoth WVH

22 aprile 2024 – Assago (MI) – Mediolanum Forum

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3M6gDbk

Prezzo dei biglietti: a partire da € 50 + d.p.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita Metalitalia.com dalle 10:00 del 19 ottobre

– In prevendita generale dalle ore 10:00 del 20 ottobre