The SMASHING PUMPKINS: quest’estate in concerto a Milano e Roma

The Smashing Pumpkins tornano in Italia questa estate con due live imperdibili! La leggendaria band capitanata da Billy Corgan, salirà sul palco con i loro più grandi successi e presenterà dal vivo il nuovo album “Aghori Mhori Mei”, uscito quest’anno.

Un’occasione unica per vivere l’energia travolgente e la poesia malinconica di una delle band più iconiche del rock alternativo.

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025 MILANO – UNALTROFESTIVAL

Parco della Musica – Via Enzo Jannacci Segrate (MI)

VENERDÌ 1 AGOSTO 2025 ROMA – ROCK IN ROMA

Ippodromo delle Capannelle – Via Appia Nuova, 1245

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/sp2025

Nati nei primi anni ’90 sotto l’ardente guida del geniale e carismatico Billy Corgan, i Pumpkins hanno saputo sfidare ogni etichetta, attraversando generi e decadi con una capacità camaleontica che poche band possono vantare. Dai suoni distorti e sognanti di capolavori come “Siamese Dream” (1993) fino all’epica sinfonia di “Mellon Collie and the Infinite Sadness” (1995), un doppio album che ha scritto la storia della musica, The Smashing Pumpkins hanno creato un universo sonoro unico: un mix travolgente di grunge, shoegaze, heavy metal, psichedelia e orchestrazioni maestose. “Bullet With Butterfly Wings”, “Tonight, Tonight”, “1979″ – brani intrisi di energia ribelle e di una poesia malinconica che parla a generazioni intere.

Le loro canzoni non sono solo musica, ma esperienze emotive, un viaggio nel lato oscuro e luminoso dell’animo umano, sospinto dalla voce inconfondibile di Corgan e dalle imponenti chitarre che sferzano come tempeste elettriche. In un’epoca dove il rock sembrava già definito, i Pumpkins hanno scompaginato le regole, diventando simboli di innovazione e introspezione. A distanza di oltre trent’anni, il loro mito non fa che crescere, continuando a ispirare e ammaliare. I concerti sono pura catarsi sonora: spettacoli di luce e suono che trascinano gli spettatori in un viaggio tra il passato glorioso e un futuro ancora tutto da scrivere.

The Smashing Pumpkins non sono solo una band: sono una leggenda vivente. L’alternativo non è mai stato così epico!

