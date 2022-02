THE LIBERTINES: 20 anni di “Up the Bracket”, in concerto l’11 novembre a Milano

THE LIBERTINES: il gruppo indie rock formato da Pete Doherty, Carl Barât, John Hassall e Gary Powell è pronto a tornare sul palco per celebrare i vent’anni dall’album d’esordio “Up the Bracket“.

Appuntamento l’11 novembre all’Alcatraz di Milano per l’unica e imperdibile tappa italiana del tour!

“Up the Bracket” è frutto di una perfetta combinazione tra la visione del mondo dei membri del gruppo e consacrò i The Libertines come una tra le migliori band indie rock del mondo. Il disco ebbe infatti un enorme successo, ricevendo ottimi riscontri sia dal pubblico che dalla critica, tanto da raggiungere il secondo posto nella classifica dei cento dischi migliori del decennio 2000-2010 stilata dalla storica rivista britannica NME.

I THE LIBERTINES si formano nel 1997 dall’unione di Pete Doherty (voce e chitarra) e Carl Barât (voce e chitarra) per poi completarsi nel 2001 con John Hassall (basso) e Gary Powell (batteria).

Nel 2002 esce il loro primo album prodotto da Mick Jones, storico membro dei Clash, dal titolo “Up the Bracket“. L’enorme successo del disco d’esordio portò i The Libertines a fare più di 100 concerti in un anno e ad essere scelti come gruppo spalla di Morrissey alla Brixon Academy. Nel 2003 il gruppo vinse il premio come Best New Band agli NME awards.

Nel 2004 la band registra con Mick Jones e Bill Price (noto per aver lavorato con nomi come The Clash, The Sex Pistols e Guns N Roses) il loro secondo album omonimo.

Dal 2004 al 2010 i membri decidono di dedicarsi ai loro progetti solisti ma le loro strade si incroceranno nuovamente nell’estate del 2010 per suonare al Reading and Leeds Festival.

Il 2014 è l’anno della reunion dei The Libertines e il gruppo viene annunciato come headliner della terza serata del British Summer Time festival all’Hyde Park di Londra.

A settembre del 2015 viene pubblicato il terzo disco di inediti “Anthems for Doomed Youth” che li porterà a realizzare il loro tour più grande nel Regno Unito.

Prevendite a questo link > https://link.dice.fm/H7a773a80795