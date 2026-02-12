La Prima Estate 2026: domenica 21 giugno in concerto RICHARD ASHCROFT con The Libertines e Wombats

La Prima Estate annuncia per la sua V edizione uno dei nomi più amati della scena inglese e non solo: è Richard Ashcroft con la sua unica data italiana l’headliner di domenica 21 giugno, la terza giornata del festival di Lido di Camaiore nello scenario unico del Parco BussolaDomani, a pochi passi dal mare della Versilia.

Non solo. Sul palco la stessa sera anche The Libertines e The Wombats: una serata dal chiaro respiro internazionale e dal DNA interamente britannico, che riunisce tre protagonisti di epoche e sensibilità diverse, tutti e tre in esclusiva per La Prima Estate.

RICHARD ASHCROFT

Figura cardine della musica britannica contemporanea, Richard Ashcroft è una delle voci più iconiche e influenti degli ultimi trent’anni. Con i The Verve prima, e una carriera solista di grande successo poi, ha scritto pagine fondamentali della storia del rock inglese, lasciando un segno profondo grazie a una scrittura intensa e a performance dal vivo dal forte impatto emotivo.

Un artista capace di unire profondità, carisma ed eleganza, perfettamente in sintonia con l’identità de La Prima Estate e l’atmosfera unica della Versilia.

Lo testimonia la sua recente partecipazione come special guest nello storico tour di reunion degli Oasis, che ha riportato al centro dell’attenzione internazionale una delle stagioni più leggendarie della musica anglosassone, quella del britpop.

The LIBERTINES e The WOMBATS

Prima di Ashcroft salgono sul palco The Libertines, una delle band più influenti e riconoscibili del rock britannico degli ultimi vent’anni, guidata dal carisma e dall’immaginario di Pete Doherty e Carl Barât.

Dopo una storia artistica intensa e spesso tormentata, il gruppo ha ritrovato negli ultimi anni una nuova sintesi creativa, culminata nell’album All Quiet On The Eastern Esplanade, che segna un momento di maturità e rinnovata coesione.

Tra energia viscerale, scrittura evocativa e una forte identità scenica, i loro live restano un’esperienza profondamente coinvolgente, capace di mantenere intatto quello spirito che li ha resi una band di riferimento per intere generazioni.

Ad aprire la serata sono The Wombats, tra le band indie britanniche più longeve e amate degli ultimi anni. Nati a Liverpool hanno costruito una carriera solida e apprezzata attraversando epoche e pubblici diversi senza perdere freschezza e spontaneità.

Il loro ultimo lavoro, Oh! The Ocean, rappresenta il capitolo più maturo e ambizioso della band: un disco che ne amplia l’orizzonte sonoro, mantenendo melodie riconoscibili e quell’energia che rende i loro concerti momenti di autentica partecipazione collettiva.

LA PRIMA ESTATE 2026

19 giugno 2026 ore 18.00

JACK WHITE + THE HIVES

+ SUNDAY (1994)

da €50,00+ prevendita

21 giugno 2026 ore 18.00

RICHARD ASHCROFT + THE LIBERTINES

+ THE WOMBATS

da €55,00+ prevendita

26 giugno 2026 ore 18.00

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS + SLEAFORD MODS

+ EMILÍANA TORRINI + Artisti da annunciare

da €80,00+ prevendita

27 giugno 2026 ore 18.00

GORILLAZ + WOLF ALICE

+ NATION OF LANGUAGE + Artisti da annunciare

da €80,00+ prevendita

28 giugno 2026 ore 18.00

TWENTY ONE PILOTS

+ WET LEG + Artisti da annunciare

da €80,00+ prevendita

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pU7YuI