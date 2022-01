The FLAMING LIPS in concerto il 2 agosto a San Mauro Pascoli (FC) per Acieloaperto

Tre anni dopo la loro ultima volta in Italia, che li aveva visti protagonisti insieme agli Eels di uno spettacolo a Prato, i Flaming Lips tornano nel nostro paese per presentare il nuovo lavoro American Head, uscito nel 2020 per Bella Union [PIAS]. L’appuntamento è fissato per martedì 2 agosto 2022 a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) e aprirà la decima edizione della rassegna acieloaperto.

THE FLAMING LIPS

Martedì 2 Agosto 2022 – San Mauro Pascoli (FC)

Villa Torlonia – via Due Martiri, 2

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/flaminglips2022

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

American Head è il sedicesimo album in studio dei Flaming Lips ed è composto da 13 brani dalle atmosfere cinematografiche, prodotti dal collaboratore di lunga data Dave Fridmann insieme alla band. Tra questi troviamo God and the Policemen che vede ai cori la superstar country Kasey Musgraves. Come mostrato in anteprima con la pubblicazione di Flowers of Neptune 6, American Head affronta un salto temporale che occupa uno spazio simile a quello di The Soft Bulletin o Yoshimi Battles The Pink Robots; possiamo considerarlo il loro lavoro più bello e organico di sempre.

