THE DARKNESS: a Luglio 2026 in concerto a Villafranca di Verona (con Airbourne) e Pistoia (con i Messa)

Tornano in Italia i THE DARKNESS, amatissima rock band britannica che sarà nuovamente nel nostro Paese per due concerti che si terranno nell’estate 2026.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/48xnqoN

THE DARKNESS saranno in concerto al Castello Scaligero di Villafranca di Verona (VR) il 7 luglio 2026 insieme ad AIRBOURNE e Spleen.

Il giorno successivo, 8 luglio 2026, THE DARKNESS saranno headliner di Pistoia Blues (in Piazza Duomo a Pistoia) e saranno preceduti sul palco dai MESSA e dagli Spleen.

THE DARKNESS

+ Airbourne

+ Spleen

7 luglio 2026 – Villafranca di Verona (VR)



THE DARKNESS

+ Messa

+ Spleen

8 luglio 2026 – Pistoia Blues

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/48xnqoN