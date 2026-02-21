Connect with us

MESSA + Faetooth + Coltaine + Kariti: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

I Messa in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura i Faetooth, Coltaine e Kariti.

Published

Messa in concerto alla Santeria Toscana di Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Messa sono saliti sul palco della Santeria Toscana 31 venerdì 20 febbraio 2026 per una data completamente sold out, confermando la dimensione live come spazio centrale del proprio linguaggio sonoro. Una performance intensa ed essenziale, costruita su dinamiche contrastanti e atmosfere sospese tra oscurità e apertura melodica.

Ad aprire la serata tre realtà della scena internazionale: le Faetooth, i Coltaine e la musicista Kariti, protagoniste di un percorso sonoro coerente per estetica e sensibilità artistica.

La data milanese si inserisce in una fase particolarmente attiva per la band, che nei giorni scorsi ha annunciato il nuovo tour europeo e britannico previsto per l’autunno 2026, proseguendo un percorso dal vivo capace di consolidarne l’identità anche fuori dai confini nazionali.

Clicca qui per vedere le foto dei Messa in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Messa

MESSA – La scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

  1. Fire on the Roof
  2. At Races
  3. The Dress
  4. Thicker Blood
  5. Pilgrim
  6. Rubedo
  7. Babalon
  8. Immolation
  9. Reveal
  10. Leah
  11. Void Meridian
  12. Snakeskin Drape
  13. Hour of the Wolf
