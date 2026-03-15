AIRBOURNE + Asomvel: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giada Stanziano

Tornano in Italia una delle formazioni hard rock più travolgenti della scena odierna: gli AIRBOURNE.

I fratelli Joel e Ryan O’Keeffe e soci, che hanno pubblicato il nuovo atteso singolo “Gutsy”, sono arrivati anche nel nostro Paese per un unico appuntamento all’Alcatraz di Milano.

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AIRBOURNE: la scaletta del concerto di MIlano

Gutsy Fat City Cradle to the Grave Hungry Back in the Game Raise the Flag (Joel’s solo nel pubblico) Cheap Wine & Cheaper Women Alive After Death Diamond in the Rough Too Much, Too Young, Too Fast Breakin’ Outta Hell Live It Up

BIS