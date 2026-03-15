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Reportage Live

AIRBOURNE + Asomvel: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Airbourne in concerto all’Alcatraz di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Airbourne in concerto all'Alcatraz di Milano 14 Marzo 2026
Airbourne in concerto all'Alcatraz di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

Tornano in Italia una delle formazioni hard rock più travolgenti della scena odierna: gli AIRBOURNE.
I fratelli Joel e Ryan O’Keeffe e soci, che hanno pubblicato il nuovo atteso singolo “Gutsy”, sono arrivati anche nel nostro Paese per un unico appuntamento all’Alcatraz di Milano. 

Clicca qui per vedere le foto degli Airbourne a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Airbourne

AIRBOURNE: la scaletta del concerto di MIlano

  1. Gutsy
  2. Fat City
  3. Cradle to the Grave
  4. Hungry
  5. Back in the Game
  6. Raise the Flag (Joel’s solo nel pubblico)
  7. Cheap Wine & Cheaper Women
  8. Alive After Death
  9. Diamond in the Rough
  10. Too Much, Too Young, Too Fast
  11. Breakin’ Outta Hell
  12. Live It Up

BIS

  1. Ready to Rock
  2. Runnin’ Wild
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