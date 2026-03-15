AIRBOURNE + Asomvel: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giada Stanziano
Tornano in Italia una delle formazioni hard rock più travolgenti della scena odierna: gli AIRBOURNE.
I fratelli Joel e Ryan O’Keeffe e soci, che hanno pubblicato il nuovo atteso singolo “Gutsy”, sono arrivati anche nel nostro Paese per un unico appuntamento all’Alcatraz di Milano.
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AIRBOURNE: la scaletta del concerto di MIlano
- Gutsy
- Fat City
- Cradle to the Grave
- Hungry
- Back in the Game
- Raise the Flag (Joel’s solo nel pubblico)
- Cheap Wine & Cheaper Women
- Alive After Death
- Diamond in the Rough
- Too Much, Too Young, Too Fast
- Breakin’ Outta Hell
- Live It Up
BIS
- Ready to Rock
- Runnin’ Wild