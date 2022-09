The AMAZONS in concerto il 2 novembre a Milano

Dopo aver aperto il concerto dei Royal Blood lo scorso giugno, torna in Italia come headliner la rock band inglese The Amazons il 2 novembre 2022 con una tappa del loro tour in Santeria Toscana 31, Milano.

Biglietti a questo link > https://ticketmasteritalia.46uy.net/Ygenkr

La band originaria di Reading ha conquistato il panorama rock inglese con formidabili riff e live show infiammati. Dopo essere stati selezionati per i BBC Music Sound of 2017, i The Amazons hanno conquistato la Top 10 inglese con due album e registrato sold out in tutto il mondo.

Considerata una delle migliori band del Regno Unito, il 2 settembre The Amazons hanno pubblicato il nuovo e terzo album “How Will I Know If Heaven Will Find Me?”, per Fiction Records, descritto come “una lettera d’amore e un urlo di battaglia, allo stesso tempo”. Dopo le oscurità di “Future Dust”, la band ha cercato la luce in una ripresa post pandemia collaborando con Jamie Hartmann dei Ben’s Brother e Maggie Rogers e affidandosi a Jim Abiss (Artic Monkeys, Adele, Massive Attack, Editors) per la produzione.

Sul singolo estratto “Bloodrush”, il frontman Matt Thomson ha raccontato alla BBC che, come tutto l’album, è incentrato sulla relazione con la sua ragazza americana durante il lockdown: “Il testo parla della comunicazione con lei. Ne avevo abbastanza di dover aspettare per poterla vedere. Siamo riusciti ad incontrarci in Messico, abbiamo fatto due settimane di quarantena e poi due bellissimi mesi insieme a Los Angeles. Sono tornato a casa e sono andato dritto in studio da Jamie Hartmann dove siamo riusciti a catturare ciò che avevo vissuto. È un racconto su qualsiasi cosa non si voglia privarsi nella vita e la gioia di tornare ad averla“.

Una settimana dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti, si legge in una nota, Matt Thomson si è trovato nuovamente in lockdown a Brighton, città dove si era trasferito da poco. Il disco sembrava pronto dopo le canzoni scritte negli Stati Uniti ma, obbligato a poter interagire con la sua fidanzata californiana solo online, Matt ha cominciato a scrivere per lei delle canzoni che pensava non avrebbe mai fatto ascoltare ad altri.

“La distanza tra di noi che prima era tenuta insieme dalle chat e dalle videochiamate, così come dalle lettere, ci ha fatto allontanare. Ho cominciato a scrivere canzoni sui bei momenti trascorsi mentre eravamo insieme“, ha detto il frontman dei The Amazons, “E’ stato il mio modo di prendere il controllo della situazione e mi ha permesso di condividere qualcosa di molto intimo. Processo la mia vita attraverso le canzoni, è la cosa che so fare meglio e usarla per risolvere i problemi mi ha dato di nuovo uno scopo“

A fine 2020, il frontman ha inviato ai suoi compagni le demo delle sue canzoni, registrate da solo a casa, in acustico, scoprendo una nuova direzione per la band: “Ho detto ai ragazzi che ne avevo abbastanza dell’oscurità. Per quanto possa sembrare una cosa sdolcinata, volevo fare musica che facesse del bene, dopo tutto ciò che abbiamo trascorso. È il nostro album più gioioso e con un sound che vuole celebrare il ritorno alla vita e all’esperienza comune di poter tornare ai concerti“.

Da qui è partito tutto: i ragazzi si sono immediatamente messi in viaggio con un tour nel Regno Unito a supporto degli amici Royal Blood, seguito da un’estate di festival e un grande tour nel Regno Unito ottobre che vedrà la band headliner per poi toccare le più importanti città europee.

The Amazons

2 novembre 2022 – Santeria Toscana 31 – Milano

