TESTAMENT: Fleshgod Apocalypse sostituiscono Exodus per la data al Live Music Club

A seguito della cancellazione dell’intero tour europeo da parte di Exodus, Fleshgod Apocalypse apriranno la data di TESTAMENT e Voivod prevista al Live Club di Trezzo Sull’Adda (MI) il 1° giugno 2023.

Fleshgod Apocalypse per l’occasione si esibiranno con una formazione inedita mai salita sul palco prima d’ora. Ringraziamo Fleshgod Apocalypse e BAM Booking per la collaborazione e il prezioso aiuto fornito.

Di seguito gli orari dello show:

18:30 – apertura porte

19:30 – Fleshgod Apocalypse

20:40 – Voivod

22:10 – Testament

Di seguito quanto dichiarato da Francesco Paoli, frontman di Fleshgod Apocalypse: “Ci hanno invitato a prendere parte a un concerto con due delle migliori live band del pianeta, e nonostante lo scarso preavviso abbiamo mosso le montagne pur di esserci. Siateci anche voi, sarà uno show feroce!”.



Di seguito il comunicato di Exodus: “A tutti i nostri amici e fan in Europa…. Con grande tristezza, dobbiamo purtroppo annullare il tour europeo che doveva iniziare la settimana prossima. Come molti di voi già sanno, la scorsa settimana il fratello di Gary Holt ha avuto uno sfortunato incidente, che ha portato Gary e sua moglie a dover prendere improvvisamente un volo per occuparsi della situazione. Come alcuni di voi avranno letto, la situazione ha messo a dura prova il nostro amato fratello. Siamo una band che mette al centro la famiglia, e la famiglia verrà sempre prima di tutto negli EXODUS. Speriamo che comprendiate le circostanze. Al momento Gary ha bisogno di prendersi cura della sua famiglia. Non è quello che volevamo, dato che non vedevamo l’ora di venire a suonare per tutti voi grandiosi fan europei, che supportate questa band da 40 anni. Non preoccupatevi, gli EXODUS torneranno in Europa! Grazie a tutti per la comprensione. Vogliamo bene a ognuno di voi e vi ringraziamo. Zetro”.