ST. VINCENT in concerto il 10 giugno 2022 a Milano

La cantautrice e polistrumentista americana St. Vincent arriva in Italia per un imperdibile appuntamento il 10 giugno 2022 al Fabrique di Milano.

ST. VINCENT

VENERDÌ 10 GIUGNO 2022 – MILANO

FABRIQUE



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/stvincent2022

Posto Unico: € 30,00 + diritto di prevendita

– Vendita generale da venerdi 1 ottobre alle ore 10.00

– Prevendite My Live Nation da giovedi 30 settembre alle ore 10.00

Daddy’s Home è il titolo del quarto album da solista di una delle personalità più innovative e intriganti della scena musicale contemporanea, Annie Clark, conosciuta come St. Vincent. Un viaggio sonoro attraverso la New York degli anni Settanta, in cui la cantautrice americana abbandona le vesti in latex e le sonorità pop del precedente disco per abbracciare un modello vintage, suonando il sitar e intonando note funky.

Il suo ultimo album è il punto di arrivo di un percorso iniziato nel 2010, quando il padre è stato incarcerato per reati finanziari. Da quel momento Annie ha ricominciato a esplorare la musica che aveva ascoltato durante la sua infanzia, rievocando quegli anni in cui tutto era tinto color seppia.

“Daddy’s Home è una raccolta di storie sul sentirsi a terra in giro per le strade di New York City. I tacchi della notte scorsa sul treno del mattino. Il trucco di tre giorni prima ancora sul viso” ha detto la cantautrice americana.

Dopo il suo disco d’esordio Marry Me come St. Vincent nel 2007, la carriera di Annie è stata in continua evoluzione, pubblicando gli album Actor (2009), Strange Mercy (2011) e il quarto album St. Vincent che nel 2014 ha vinto il Grammy come Best Alternative Album, rendendola la seconda artista femminile vincitrice della categoria. Masseduction ha portato Annie nella Top 10 nel Regno Unito e negli Stati Uniti e al primo posto dei migliori album del 2017 secondo il New York Times e il The Guardian.

St. Vincent ha anche stretto collaborazioni di rilievo, tra cui un album con David Byrne (Love This Giant del 2012), una performance come cantante e chitarrista dei Nirvana in occasione dell’ingresso della band nella Rock and Roll Hall Of Fame e un duetto con Dua Lipa ai Grammy Awards del 2019.

