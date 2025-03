ST. VINCENT: dopo La Prima Estate annunciato un nuovo concerto il 23 giugno al Castello di Udine

Dopo l’annuncio della sua partecipazione a La Prima Estate il 21 giugno, St. Vincent aggiunge un nuovo appuntamento in Italia: il 23 giugno si esibirà nella suggestiva cornice del Castello di Udine.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4bEXGb3

Annie Clark, in arte St. Vincent, è una delle figure più innovative e affascinanti della musica contemporanea. Fin dal suo debutto con Marry Me (2007), ha ridefinito i confini del rock alternativo con album acclamati come Strange Mercy, MASSEDUCTION e Daddys Home, che le sono valsi numerosi riconoscimenti, tra cui tre GRAMMY Awards per il Miglior Album Alternativo.

Il tour celebra il suo nuovo album, All Born Screaming, il primo completamente autoprodotto, in cui St. Vincent raggiunge il massimo della sua espressione artistica, unendo spiritualità, potenza sonora e testi profondi. Con brani come Broken Man, Flea e Big Time Nothing, il disco si è già affermato come una delle sue opere più audaci e viscerali.

Con un live show potente e visionario, che l’ha portata a esibirsi sui palchi più prestigiosi del mondo, St. Vincent è pronta a incantare il pubblico italiano con due date imperdibili.

SABATO 21/06/2025 – LIDO DI CAMAIORE – La Prima Estate ORE 18,00

LUNEDì 23/06/2025 – UDINE – Castello di Udine ORE 21,30

Platinum € 60,00 + dp

Poltronissima Gold € 55,00 + dp

Poltronissima Numerata € 48,00 + dp

Poltrona Numerata € 40,00 + dp