Soul Circus Wena’s birthday edition live al BIKO

Soul Circus, collettivo di musicisti di estrazione funk’n’soul, is back in town e il 10 dicembre alle 22:00 torna a suonare sul palco di quella che è stata la sua casa base, il BIKO di Via Ettore Ponti 40 a Milano. Il concerto sarà anche l’occasione per festeggiare il compleanno della Queen of Soul, la cantante Wena, fondatrice con Alessia Marcandalli del format Soul Circus, che si esibirà sul palco insieme a un’energica schiera di funky pusherts.

4 cantanti e 6 musicisti sono pronti a contrabbandare groove con uno show animato dalle ballerine dell’O’Cypher Urban Dance Company.

LINE UP:

Alessia “Davis” Marcandalli – voice, Wena – voice, Alea – voice, Emma Elle – voice, Riccardo “El Porracho” Sala – sax, Massimo Marcer – trumpet, Tommaso Caccia – guitar, Luciano Lucky Pesce – keyboards, Eusebio Getulio – bass, Valter Boscarino – drums

Daniele Reggi – sound engineer

A seguire: DJ SET di Bob Vito & Guido Gruvez

Apertura porte ore 22:00

Ingresso 9€

BE THERE OR BE SQUARED

Maggiori info soul circus_mi su Instagram