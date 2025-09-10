SOUL CIRCUS LIVE AL BLUE NOTE: IL TENDONE DELLA BLACK MUSIC TORNA A MILANO

C’è chi fa concerti, e poi c’è chi crea esperienze. Il Soul Circus, nato nel 2019 da un’idea di Wena e Alessia Marcandalli, è molto più di un semplice spettacolo: è un format musicale in continua evoluzione, un vero e proprio viaggio sensoriale nel cuore pulsante della black music.

4 cantanti e 7 musicisti faranno vivere al pubblico in un viaggio che unisce funk esplosivo e soul da sogno. Da Quincy Jones a Chaka Khan, dalle Pointer Sisters a Teddy Pendergrass, fino a Minnie Riperton, Tank and the Bangas e Phat Phunktion: classici e contemporanei si fonderanno in un groove che farà certamente vibrare ogni centimetro della sala.

Nato nel 2019 da un’idea di Wena e Alessia Marcandalli, il progetto è un format musicale in continua evoluzione, in cui la formazione e il repertorio cambiano di volta in volta, creando in ogni concerto un’atmosfera irripetibile. Nel corso degli anni, grazie alla passione e alla dedizione dei suoi musicisti professionisti, il Soul Circus è diventato un punto di riferimento nella scena della black music milanese, non solo per la qualità musicale, ma per la sua capacità di creare comunità, di far sentire ogni spettatore parte di qualcosa di più grande.

È un circus di anime libere, unite dalla passione per il funk, il soul e tutto ciò che vibra. Prossima tappa? Il Blue Note. E quando il tendone del Soul Circus si aprirà su quel palco prestigioso, la magia sarà garantita.

Si esibiranno:

Wena – voce

– voce Alessia Davis Marcandalli – voce

– voce Àlea – voce

– voce Emma Elle – voce

– voce Luciano Lucky Pesce – tastiere

– tastiere Valter Boscarino – batteria

– batteria Giuseppe La Grutta – basso

– basso Heggy Vezzano – chitarra

– chitarra Giuseppe Giuliano – sax

– sax Oliseh Francesco Obrianze – trombone

– trombone Gaetano Castiglia – tromba

Ospiti: Naima Faraò ed Erminia Marcello

Info utili:

Data e luogo: mercoledì 24 settembre 2025 – ore 20:30 – Blue Note Milano, Via Borsieri 37

Biglietti: disponibili online sul sito ufficiale del Blue Note e presso la biglietteria del locale fino a esaurimento posti

Aggiornamenti e novità sui canali social ufficiali di Soul Circus