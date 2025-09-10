Connect with us

SOUL CIRCUS LIVE AL BLUE NOTE: IL TENDONE DELLA BLACK MUSIC TORNA A MILANO

Dopo la tournée estiva tra le piazze e i festival d’Italia ed Europa, il Soul Circus torna a Milano per un appuntamento speciale: mercoledì 24 settembre alle 20:30, la band salirà sul prestigioso palco del Blue Note per una serata che promette energia e pura black music.

C’è chi fa concerti, e poi c’è chi crea esperienze. Il Soul Circus, nato nel 2019 da un’idea di Wena e Alessia Marcandalli, è molto più di un semplice spettacolo: è un format musicale in continua evoluzione, un vero e proprio viaggio sensoriale nel cuore pulsante della black music.

4 cantanti e 7 musicisti faranno vivere al pubblico in un viaggio che unisce funk esplosivo e soul da sogno. Da Quincy Jones a Chaka Khan, dalle Pointer Sisters a Teddy Pendergrass, fino a Minnie Riperton, Tank and the Bangas e Phat Phunktion: classici e contemporanei si fonderanno in un groove che farà certamente vibrare ogni centimetro della sala.

Nato nel 2019 da un’idea di Wena e Alessia Marcandalli, il progetto è un format musicale in continua evoluzione, in cui la formazione e il repertorio cambiano di volta in volta, creando in ogni concerto un’atmosfera irripetibile. Nel corso degli anni, grazie alla passione e alla dedizione dei suoi musicisti professionisti, il Soul Circus è diventato un punto di riferimento nella scena della black music milanese, non solo per la qualità musicale, ma per la sua capacità di creare comunità, di far sentire ogni spettatore parte di qualcosa di più grande.

È un circus di anime libere, unite dalla passione per il funk, il soul e tutto ciò che vibra. Prossima tappa? Il Blue Note. E quando il tendone del Soul Circus si aprirà su quel palco prestigioso, la magia sarà garantita.

 Si esibiranno:

  • Wena – voce
  • Alessia Davis Marcandalli – voce
  • Àlea – voce
  • Emma Elle – voce
  • Luciano Lucky Pesce – tastiere
  • Valter Boscarino – batteria
  • Giuseppe La Grutta – basso
  • Heggy Vezzano – chitarra
  • Giuseppe Giuliano – sax
  • Oliseh Francesco Obrianze – trombone
  • Gaetano Castiglia – tromba

Ospiti: Naima Faraò ed Erminia Marcello

Info utili:

Data e luogo: mercoledì 24 settembre 2025 – ore 20:30Blue Note Milano, Via Borsieri 37
Biglietti: disponibili online sul sito ufficiale del Blue Note e presso la biglietteria del locale fino a esaurimento posti

Aggiornamenti e novità sui canali social ufficiali di Soul Circus

Milanese, soffro di disordini musicali e morbosità compulsiva verso qualsiasi forma artistica. Cerco insieme il contrasto e il suo opposto e sono attratta da tutto quello che ha in se follia e inquietudine. Incredibilmente entusiasta della vita, con quell’attitudine schizofrenica che mi contraddistingue, amo le persone, ascoltare storie e cercare la via verso l’infinito, ma senza esagerare. In fondo un grande uomo una volta ha detto “Ognuno ha l’infinito che si merita”.

