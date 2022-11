QUEEN AT THE OPERA: al via a dicembre lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei Queen

Ritorna nei teatri più importanti d’Italia “QUEEN AT THE OPERA”, lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen.

Classici indimenticabili e senza tempo come We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, Another One Bites The Dust saranno protagonisti assoluti dello show diretto dal Maestro Isabella Turso, in cui il pubblico diventerà parte integrante di un’esperienza unica.

Queste le date di “Queen At The Opera”:

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/queenopera23

1 e 2 dicembre – Auditorium Conciliazione di Roma

14 gennaio – Cinema Teatro Nestor di Frosinone

19 gennaio – Teatro Alfieri di Torino

17 febbraio – Tuscany Hall di Firenze

18 febbraio – Teatro Geox di Padova

19 febbraio – Gran Teatro Morato di Brescia

24 e 25 febbraio – Teatro delle Muse di Ancona

4 marzo – Teatro Moderno di Grosseto

16 marzo – Cinema Teatro Orfeo di Taranto

17 marzo – Teatro Team di Bari

18 marzo – Teatro Politeama Greco di Lecce

24 marzo – Teatro Ariston di Sanremo

25 e 26 marzo – Politeama Genovese di Genova

6 e 7 maggio – Teatro Goldoni di Livorno

Oltre 40 artisti sul palco, un’orchestra d’eccezione composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno – come il Maestro Prisca Amori, storica spalla d’orchestra di Ennio Morricone – e le grandi voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e del soprano lirico Giada Sabellico, capaci di reinterpretare i più grandi successi della band.

Uno spettacolo di rilievo artistico e culturale che rende omaggio alla band londinese che ha fatto la storia, in cui si incontrano la musica sinfonica e il rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. A dare ancora più pathos alla scena un suggestivo visual show, che emozionerà e coinvolgerà a pieno il pubblico.