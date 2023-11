MARCUS MILLER: quest’estate in concerto a Monforte d’Alba, Lucca, Gardone Riviera, Fasano e Roma

Marcus Miller, virtuoso del basso e vera e propria leggenda del jazz e del funk , ha annunciato le date del prossimo tour estivo, che toccherà l’Italia da nord a sud e passerà anche dal Lucca Summer Festival in apertura ai Toto.

MARCUS MILLER – Tour 2024

MERCOLEDì 19/06/2024 – MONFORTE D’ALBA – Monfortinjazz

MERCOLEDì 24/07/2024 – LUCCA SUMMER FESTIVAL 2024 + TOTO

VENERDì 26/07/2024 – GARDONE RIVIERA – Anfiteatro del Vittoriale

SABATO 27/07/2024 – FASANO – Locus Festival

DOMENICA 28/07/2024 – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/49OfPls

L’ Artista newyorkese ha una carriera di 45 anni, 2 Grammy Awards, 1 Edison Prize in Olanda, 1 ‘Victoire du Jazz’ in Francia e la nomina UNESCO nel 2013 come Artista per la Pace e portavoce del progetto Slave Route solo per citare alcuni dei riconoscimenti che gli sono stati conferiti in tutto il mondo durante gli anni di operato. Marcus non è solamente un bassista, ma è anche un creatore, produttore, polistrumentista e un compositore straordinario e prolifico.

Le sue numerose collaborazioni parlano per lui: Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Bryan Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock e Carlos Santana, solo per citarne alcuni, hanno plasmato il suo ambiente musicale e lo hanno reso un’icona della musica jazz, funk e soul.

MARCUS MILLER – Tour 2024

MERCOLEDì 19/06/2024 – MONFORTE D’ALBA – Monfortinjazz

MERCOLEDì 24/07/2024 – LUCCA Summer Festival 2024 + TOTO

VENERDì 26/07/2024 – GARDONE RIVIERA – Anfiteatro del Vittoriale

SABATO 27/07/2024 – FASANO – Locus Festival

DOMENICA 28/07/2024 – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/49OfPls