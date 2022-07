MANUEL AGNELLI: la scaletta del tour estivo 2022

E’ partito dal Flowers Festival di Torino il tour di Manuel Agnelli accompagnato da una band d’eccezione: Frankie e DD dei Little Pieces Of Marmelade, Giacomo Rossetti dei Negrita e Beatrice Antolini.

Un’occasione unica per ascoltare molti dei brani che lo hanno reso celebre come leader degli Afterhours, ma anche per avere un primo assaggio dei suoi exploit solisti, già pluripremiati fin dai primissimi singoli (La profondità degli abissi, dalla colonna sonora del film Diabolik, ha vinto un David di Donatello e un Nastro D’Argento, entrambi per la miglior canzone originale). Il suo primo album da solista, in uscita il 30 settembre, è uno dei progetti più attesi dell’autunno.

MANUEL AGNELLI – la scaletta del concerto di Collegno (Torino)

Pam pum pam

Signorina Mani Avanti

Veleno (Afterhours)

Non si esce vivi dagli anni ’80 (Afterhours)

Male di miele (Afterhours)

Varanasi Baby (Afterhours)

Bungee Jumping (Afterhours)

Quello che non c’è (Afterhours)

Ballata per la mia piccola iena (Afterhours)

Profondità degli abissi

Proci

Padania (Afterhours)

1996 (Afterhours)

Dea (Afterhours)

Lasciami leccare l’adrenalina (Afterhours)

Voglio una pelle splendida (Afterhours)

– –

Non è per sempre (Afterhours)

Bye bye Bombay (Afterhours)

– – –

Ci sono molti modi (Afterhours)

MANUEL AGNELLI – le prossime date del tour

Il tour 2022 di Manuel Agnelli, prodotto e organizzato da Vertigo, toccherà le principali arene estive e i festival italiani. Ecco tutte le date:

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/manuelagnelli22



12 LUGLIO – PISTOIA BLUES FESTIVAL

14 LUGLIO – BOTANIQUE BOLOGNA

15 LUGLIO – VILLA VITALI FERMO

17 LUGLIO – TENER-A-MENTE GARDONE RIVIERA (BS)

21 LUGLIO – BALENA FESTIVAL GENOVA

22 LUGLIO – PARCO DELLA MUSICA PADOVA

23 LUGLIO – RIVER ROCK FESTIVAL SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG)

25 LUGLIO – CARROPONTE MILANO

26 LUGLIO – PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ CARPI (MO)

27 LUGLIO – CASTELLO DI GRADISCA D’ISONZO (GO)

29 LUGLIO – MATERA SONIC PARK

4 AGOSTO – YPSIGROCK CASTELBUONO (PA)

5 AGOSTO – CASTELLO DI DONNAFUGATA (RG)

9 AGOSTO – KASCIGNANA MUSIC FEST CASTRIGNANO DE’ GRECI (LE)

12 AGOSTO – NXT STATION – BERGAMO (BG)

Foto di Andrea Ripamonti