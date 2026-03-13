Il metodo deve essere purissima carne fresca e SUONI DAL FUTURO

Articolo di Marzia Picciano

Per raccontare il progetto “Suoni dal futuro – Una nuova generazione” presentato da Manuel Agnelli insieme a Salvatore Nastasi, Presidente SIAE, tra l’altro poche ore prima che il frontman degli Afterhours spegnesse sessanta candeline (continuando ad avere dei capelli perfetti, ma come fa?), proprio lì nel luogo dove partirà tutto, Germi, per me sarebbe meglio partire dalla fine della conferenza stampa.

Ovvero, quando mi trovo a parlare delle complessità di fare musica e lavorare come musicista con Lorenzo, batterista di Frisàri (che a mezzanotte festeggiavano invece l’uscita di Pupille, nuovo singolo), ad ascoltare i neoventenni Mars On Suicide ricordarmi che esiste ancora qualcuno che ha voglia di suonare come i Nirvana, o gli Scooby Snack spaccare una mai esistita quarta parete del locale mentre passano dalla jam jazz alle schitarrate pesanti e quindi lo ska (lo ska, da quanto non sentivo qualcuno fare ska?).

Stiamo parlando di chi è passato per Carne Fresca, il format di Germi partito nel 2024 per permettere a ragazzi tra i 18 e i 30 anni di avere uno spazio per poter provare, e che oggi, con Suoni dal Futuro, come dice Agnelli stesso, idealmente si evolve verso un progetto che va a inglobare non solo il mondo della musica ‘giovane’, fatta di strumenti e non di autotune, sempre per citarlo, ma anche quello che lo circonda e la professionalità che ha reso band come la sua importanti: il mondo dei live club e in generale, di chi ci lavora, anche e soprattutto a livello di direzione artistica.

In brevissimo: Suoni dal Futuro, progetto triennale realizzato con SIAE dedicato alla nuova scena musicale italiana che mette al centro creatività, diritto d’autore e dimensione live, sarà una rassegna itinerante che porterà ogni anno 12 progetti musicali selezionati nei club di otto città italiane – Milano, Roma, Bologna, Napoli, Palermo, Taranto, Pesaro e Torino – con 96 concerti complessivi distribuiti in due tranche distinte tra primavera e autunno.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, per favorire l’incontro diretto tra artisti e pubblico nei luoghi simbolo della musica dal vivo.

In parallelo, grazie alla collaborazione con l’etichetta indipendente Woodworm e alla distribuzione di Universal Music Italia, è stata pubblicata una raccolta di brani che ha contribuito a raccontare e valorizzare questa nuova scena emergente.

La prima sessione del tour 2026 vedrà protagonisti Dirty Noise, Dlemma, Grida, Kahlumet, Mars on Suicide e Wayloz. Il tour partirà il 10 aprile da Germi, a Milano, e toccherà lo Spazioporto di Taranto, l’Urbica di Pesaro, I Candelai di Palermo, l’Auditorium Novecento di Napoli, il Wishlist Club di Roma e Il Covo di Bologna, per concludersi allo Spazio 211 di Torino il 30 maggio.

Agnelli specifica che alla fine saranno 196 concerti in realtà. Perché oltre alla prima sessione di tour, con 2 band a serata, più gli opening che lasceranno ai booking locali, per un totale di almeno 3 band a sera, si andranno ad aggiungere l’altra centinaia di concerti che passeranno per Germi in un anno, con 5 serate al mese per 10 mesi. Un fiume di live.

Dirty Noise

Nastasi e Agnelli dicono che l’intuizione per rendere concreto qualcosa che già in qualche modo era presente nelle loro menti (e lavoro, perché il MIC è dal Covid che interviene sul settore della musica dal vivo per evitare tracolli ed estendere garanzie come fatto con l’estensione del Fondo Unico dello Spettacolo ai live club), è venuta fuori da una chiacchierata a margine degli scorsi SIAE Awards, commentando la sorpresa di entrambi, da genitori, nello scoprire che le proprie figlie erano ancora solide testimoni di eventi non sgangherati o improbabili, ma di veri e propri concerti. Di trovare, dice Agnelli, una “miniera d’oro di talenti”, che poi hanno dato vita a Carne Fresca. Quindi la necessità di dare a dei ragazzi e ragazze, dove non c’è più io-io-io ma un contesto ricco di identità e linguaggio comune, un laboratorio per scambiarsi esperienze, provare, anche sbagliare.

Lo step ulteriore? Capire che “era inutile cercare di aiutare una generazione di nuovi ragazzi (a fare musica, ndr) se non avessimo alimentato anche i luoghi”, dice Agnelli. E qui Suoni dal Futuro si separa, nel senso di evolversi, da Carne Fresca.

Alcuni luoghi per la generazione degli Afterhours, ma anche dei La Crus (tra l’altro Mauro Ermanno Giovanardi era presente in quanto curatore di una rassegna di Urbica, entrata quindi poi nel progetto) e i Marlene Kuntz, cita, sono stati fondamentali. “I centri sociali erano fondamentali, come i live club”. Agnelli dice: quando noi facevamo migliaia di presenti ai nostri concerti non c’erano i social a dircelo. Un po’ quello che mi aveva detto Cristiano Godano qualche settimana fa parlando del trentesimo de Il Vile.

“Facevamo la nostra musica e i nostri live come volevamo noi”. Ora i tempi sono cambiati, ma esiste ancora l’attitudine a voler essere comunità, nelle dimensioni dei concerti, sia da parte di band che di uditorio. “A noi è già successo di costruirci intorno un mondo fatto di musica suonata e prodotta da noi, anche per le nuove generazioni c’è bisogno di un luogo dove questi ragazzi si raccontano e dove trovano anche un substrato intorno” per crescere. Oltre a Germi, Agnelli e Nastasi vogliono prendere in considerazione altri posti, tornare a far si che i live club siano “posti vivi con dei direttori artistici, non stanzoni vuoti affittati a promoter”.

Mars on Suicide

“Abbiamo discusso per anni di un modello fatto di algoritmi, soprattutto durante il Covid” ma, sottolinea il Presidente SIAE, lo dicono i numeri che raccolgono, la gente dopo la pandemia è andata di fretta e furia a vedere i live. Ma bisogna ripartire dalle basi, per una volta non seguendo l’indicazione del business. “Diamo a questi ragazzi la possibilità di provare. Non c’è solo San Siro o muori”.

Agnelli spiega molto bene quello che è il motore di un’iniziativa che ha di per sè un valore culturale abbastanza rivoluzionario per un Paese abituato a considerare l’arte qualcosa con cui non si possa guadagnare. Questi ragazzi, dice, devono diventare dei professionisti, “perché fare il musicista non significa intrattenere, è un mestiere imprenditoriale”

Così Suoni dal Futuro diventa una sorta di incubatore di startup a cui dare il fiato per provare a stare in piedi, è un investimento, un venture capital con oggi un forte sostegno istituzionale, di lungo termine, almeno triennale, perché come dice Nastasi, immaginare un risultato immediato è irrealistico.

C’è un piano chiaro per il Presidente SIAE, lunghissimamente dirigente del Ministero della Cultura, per aiutare l’industria delle diciamo PMI italiane della musica a non perdersi: semplificazione degli atti normativi per aprire nuovi live club, previsione del rimborso di alcune spese fisse (luce, acqua, etc.) con un fondo dello spettacolo dedicato al segmento, e fiscalità di vantaggio. Se va bene questo progetto, scherza Nastasi con Agnelli, lo presenti tu al Ministero.

“Non stiamo facendo filantropia, ma stiamo ricostruendo un sistema, non sostituivo ma alternativo a quello che c’è adesso”. Il progetto ha una valenza politica rilevante, vuole confermare il valore della produzione di musica “alternativa” nazionale e porla sullo stesso livello di quella delle opere di teatro.

Lo dice l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, pur ammettendo che le istituzioni non hanno fatto quello che serviva per far sopravvivere soggetti fragili come luoghi simbolo quali l’Ohibo, il Serraglio (a cui aggiungerei il Leoncavallo). Marco Gallorini di Woodworm ha parlato di Fabio Schillaci, manager di trent’anni di storia de I Candelai di Palermo, di un eroe, mentre in Italia e non solo, anche nelle madre-patrie della musica dal vivo come UK, le sale concerti e i circoli artistici vanno scomparendo, complici i costi esorbitanti, e con loro una professionalità che è quella di chi ha la direzione artistica di tali locali, ma anche la logistica, i tecnici del suono.

Dilemma

Partire da Milano non è solo simbolico (perché qui, dice Nastasi, la 5ta collecting agency del mondo è nata, un centinaio e più di anni fa, da Giuseppe Verdi e co.) ma anche fondamentale per salvaguardare quella che è il punto di ingresso della già fin troppo corta leg italiana dei concerti internazionali, un flusso che deve necessariamente esistere per fomentare una reale crescita dell’offerta di nuova musica e contaminazioni italiane. Da lì l’impulso fino a sud.

Sarà Suoni dal Futuro l’incipit di una rivoluzione culturale di fare industria musicale Almeno qualcuno ci sta provando.

Per dire: per il nostro frontman, il successo non è un progetto artistico che duri 40 anni, è la (compiuta) libertà artistica. Che oggi costa. E costerà sempre di più se si mette in conto l’effetto dell’intelligenza artificiale. Nastasi dice che la SIAE ha cercato di sviare il discorso all’inizio, per poi finirne “investita”, evidenziando come l’urgenza non sia posticipabile – di arrivare a governare l’AI, senza condannarla. Come sopravvive il sistema a una produzione pressochè infinita di opportunità di contenuti a costo zero? Imparando a distinguere la qualità del cd. Made By Human e la sua necessità – ma anche qui, rieducare al live diventa fondamentale. Ma il Presidente SIAE è positivo: pensare a quando si diceva che i cinema sarebbero finiti, non è andata proprio così (anche se insomma, non è stato facile).

Eppure la strada è ancora lunga. Per il resto se almeno una di queste iniziative, come spera Agnelli, può stimolare altri e altre realtà a fare qualcosa di simile, sarà un bene per tutto il sistema. E una soluzione è sicuramente, finalmente, usare un metodo che sia purissima Carne (Fresca).