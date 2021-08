MANTOVA Live estate: al via 9 giorni di grandi eventi a Palazzo Te

L’incredibile cornice dell’Esedra di Palazzo Te a Mantova torna a essere scenario di grandi eventi. Grazie alla collaborazione fra Shining Production, Comune di Mantova e Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, dopo un anno di stop forzato dal 29 agosto riprendono gli appuntamenti di Mantova Live Estate con alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale e non.



MANTOVA Live Estate 2021



29 agosto 2021 PAOLO CONTE, 50 Years Of Azzurro

30 agosto 2021 MAX PEZZALI, MAX 90 LIVE

31 agosto 2021 ANDREA PUCCI, Il Meglio Di

1 settembre 2021 MASSIMO RANIERI, Sogno e Son Desto

2 settembre 2021 ANTONELLO VENDITTI, Unplugged Special 2021

3 settembre 2021 FRANCESCO DE GREGORI, The Greatest Hits

4 settembre 2021 FRANCO126, Multisala Premiere

5 settembre 2021 LEVANTE, Dall’Alba al Tramonto Live

6 settembre 2021 MANU CHAO, El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/mantova2021

Nonostante le tante incertezze e difficoltà in cui versa il mondo dello spettacolo e dei grandi eventi, la Città di Mantova riconferma anche per l’estate 2021 il suo ruolo centrale come meta di appuntamenti di altissimo valore culturale, restituendo a una location come Palazzo Te il prestigioso compito di ospitare una rassegna con grandissimi artisti che, con la loro produzione, hanno fatto e stanno facendo la storia della musica contemporanea.

GREEN PASS

Dal 6 agosto 2021, come stabilito dal DL approvato il 22 luglio 2021, per accedere a tutti i concerti e gli spettacoli dal vivo in Italia, anche all’aperto, è necessario esibire il Green Pass o certificazione equivalente, che vengono rilasciati a chi ha effettuato:

· entrambe le dosi di vaccino (valido 270 giorni)

· la prima dose di vaccino (valido da 15 giorni successivi fino alla seconda dose)

· un tampone negativo (valido 48 ore)

SONO ESCLUSI:

· I ragazzi sotto i 12 anni

· Le categorie che non possono essere soggette a vaccinazione con certificazione dell’esenzione

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/mantova2021