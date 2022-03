MANNARINO: parte il 24 Aprile da L’Aquila il nuovo tour

MANNARINO registra il sold out per le prime date di Milano e Torino, e annuncia la data zero del tour che si terrà domenica 24 aprile al Bliss dell’Aquila, per poi proseguire ad esibirsi live in tutti i club d’Italia.

Il tour sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo l’ultimo progetto discografico dell’artista, “V” (Polydor/Universal Music Italia).

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/mannarino2022

Domenica 24 aprile 2022 | L’Aquila @ Bliss DATA ZERO

Mercoledì 27 aprile 2022 | Milano @ Fabrique SOLD OUT

Martedì 03 maggio 2022 | Milano @ Fabrique

Mercoledì 04 maggio 2022 | Milano @ Fabrique

Lunedì 09 maggio 2022 | Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia SOLD OUT

Martedì 10 maggio 2022 | Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Giovedì 12 maggio 2022 | Firenze @ Tuscany Hall

Martedì 17 maggio 2022 | Napoli @ Casa della Musica

Mercoledì 18 maggio 2022 | Napoli @ Casa della Musica

Domenica 22 maggio 2022 | Roma @ Atlantico

Martedì 24 maggio 2022 | Roma @ Atlantico

Mercoledì 25 maggio 2022 | Roma @ Atlantico

Lunedì 30 maggio 2022| Firenze @ Tuscany Hall

Martedì 31 maggio 2022 | Firenze @ Tuscany Hall

Giovedì 11 agosto 2022 | Locorotondo (BA) @ Locus Festival

Sabato 03 settembre 2022 | Catania @ Villa Bellini

Mercoledì 28 settembre 2022 | Verona @ Arena di Verona

Considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André, MANNARINO, attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e un sound che attinge a ritmi d’Oltreoceano si è dimostrato un modello non omologato per le nuove generazioni.

Con i suoi 5 album, tra cui l’ultimo disco “V”, l’album più politico e visionato della sua carriera, ha saputo dare dignità di poesia alle sue ballate, creando canzoni indimenticabili da leggere e poesie da ascoltare. Brani come “Me so ‘mbriacato”, “Apriti Cielo”, “Marylou”, “Africa” o “Cantarè” sono diventati velocemente dei grandi classici. Con l’album “APRITI CIELO” per Mannarino arriva la definitiva consacrazione: il disco di platino e un tour che in appena un anno supera le 150mila persone.