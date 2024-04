Lo shoegaze ipnotico dei BDRMM a luglio in concerto a Soliera (MO) e Sesto al Reghena (PN)

Dopo le date sold out a Milano e Bologna dello scorso febbraio, i bdrmm hanno rivelato gli show con cui torneranno dal vivo in Italia questa estate. Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 5 luglio all’Arti Vive Festival di Soliera (MO) e sabato 6 luglio al Sexto ‘Nplugged Festival di Sesto al Reghena (PN).

Il quartetto shoegaze di Hull a novembre 2023 pubblicava il singolo “Mud” e a febbraio 2024 “Standard Tuning”. I brani arrivano sulla scia dell’apprezzato secondo album della band, “I Don’t Know“, pubblicato per Rock Action, etichetta dei Mogwai.

L’ultimo album della band è stato pubblicato a fine giugno, raccogliendo il plauso della critica: Consequence lo ha definito “uno dei loro successi più allettanti” e Rolling Stone UK lo ha descritto come “un’evoluzione caotica ed emozionante”. Il singolo principale “It’s Just A Bit Of Blood” è stato anche inserito in playlist su BBC Radio 6 Music con Brooklyn Vegan che ha incluso il disco tra i migliori album della settimana.

BDRMM

5 luglio 2024 – Arti Vive Festival – Soliera (MO)

Free entry

6 luglio 2024 – Sexto ‘Nplugged Festival – Sesto Al Reghena (PN)

Biglietti: euro 25,00 + prev.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4abhjpE