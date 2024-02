BDRMM a Milano: L’impetuoso Wall of Sound del quartetto inglese

Articolo di Massimo Ravedoni | Foto di Davide Merli

Arrivano finalmente ad esibirsi in Italia i BDRMM dopo il rinvio delle date che erano state programmate per inizio novembre dello scorso anno a giudicare dalla risposta del pubblico direi che questa performance era molto attesa: infatti la sala del circolo ARCI Bellezza segna il tutto esaurito a testimonianza del fatto che siamo in pieno revival per il (sotto) genere di cui la band è contemporaneo portabandiera: lo shoegaze.

Bdrmm in concerto all’ARCI Bellezza di Milano. Foto di Davide Merli per www.rockon.it

Personalmente ho sempre considerato questa definizione, anche all’epoca in cui fu coniata dalla stampa inglese, un po’ forzata visto che accomunava degli artisti che avevano senz’altro tratti comuni ma che oltre ad avere ciascuno le proprie peculiarità stilistiche si sono poi artisticamente evoluti ognuno in modo diverso. A riprova della malleabilità del genere i BDDRM cavalcano questa nouvelle vague dello shoegaze dandone un’interpretazione assai personale e contemporanea: infatti se il primo album, “Bedroom” del 2020, era basato su sonorità più ortodosse per il genere, nel secondo LP, “I Dont’t Know”, dello scorso anno, il suono della band beneficiava di azzeccati innesti di elementi elettronici e di una produzione più articolata e curata.

La scaletta propone quasi in egual misura pezzi del primo e secondo album con l’aggiunta di qualche singolo uscito nel corso degli ultimi tre anni. Il concerto si apre con tre canzoni dall’ultimo album, “Alps”, “Be Careful” e “It’s Just a Bit of Blood”, che dal vivo hanno tiro assai più corposo e meno rarefatto rispetto alla versione in studio. Proseguendo nello show, le singole canzoni sembrano fondersi insieme in quello che lo spettatore percepisce come un’unica suite psichedelica; a questo proposito è esemplare la sequenza dei brani “Push/Pull” (qui l’ispirazione degli Spacemen 3 è ben più che una suggestione), “Happy” e “(Un)Happy”. Il finale è dedicato a “Port”, singolo del 2022 che aveva aperto la strada ad un uso più spinto dell’elettroniche: un brano che in versione live ha una ritmica intensa e ipnotica.

Bdrmm in concerto all’ARCI Bellezza di Milano. Foto di Davide Merli per www.rockon.it

La band inglese, quindi,non delude le aspettative e regala al pubblico una serie brani che disegnano seducenti paesaggi sonori.

Il frontman Ryan Smith è senza dubbio una presenza fondamentale con le sue qualità vocali, ma dopo aver assistito al concerto di stasera emerge che è l’insieme degli elementi che fa la forza: ogni musicista si può considerare essenziale per caratterizzare e strutturare le sonorità del gruppo, tutti sul palco svolgono un ruolo fondamentale nel creare il “muro del suono” e trasportare il pubblico in un’esperienza suggestiva.

BDRMM – La scaletta del concerto di MILANO

Alps

Be Careful

It’s Just a Bit of Blood

Gush

We Fall Apart

Hidden Cinema

Mud

Is That What You Wanted to Hear?

Standard Tuning

If…….

Forget The Credits

Push/Pull

Happy

(Un)happy

Port