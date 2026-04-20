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Eccolo qua: un romano a Milano, tra Ricordi e “RoBBa Coatta” il concerto di Piotta è una Bellezza!

Musica, lutto e memoria: il reportage del live del Piotta al Circolo ARCI Bellezza di Milano

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Piotta, nome d’arte di Tommaso Zanello, torna live per presentare “Si riparano ricordi”, un album che unisce rap e scrittura cantautorale partendo da una vicenda personale profonda: la perdita del fratello Fabio. Da questo dolore nasce la musica, che brano dopo brano elabora il lutto e lo trasforma in accettazione. I ricordi riemergono, si ricompongono e permettono di rileggere il passato per vivere il presente in modo autentico.

Il concerto dura circa due ore e intreccia la maturità del cantautorato con l’energia più leggera e immediata del rap. Lo spettacolo si articola in due atti: nella prima parte Piotta propone i nuovi brani, tra cui il singolo “E così te ne vai” e “Più a fondo”, realizzato con Simone Cristicchi. L’intensità emotiva domina il set, con momenti di particolare rilievo come “Colori” e “Siamo noi”, impreziosito dal featuring con Fabrizio Bosso.

La scena hip hop e il valore della condivisione sul palco

Nel corso della serata emerge con forza il legame tra Piotta e la scena hip hop, romana e nazionale. Con Militant A nasce “Na notte infame”, ancora una volta dedicata al fratello Fabio. I ricordi si intrecciano anche con Tormento e Frankie hi-nrg mc in “Quante notti ancora”, oltre al sentito tributo a Primo Brown dei Cor Veleno, figura centrale e indimenticata del rap italiano.

Il live lascia spazio anche a momenti di jam session che mettono in luce la compattezza della band. Sul palco Piotta è affiancato da Claudio Cicchetti alla batteria, Francesco Santalucia al piano e ai synth e Augusto Pallocca al sax e alla seconda voce rap. Il risultato è uno spettacolo equilibrato, valorizzato da un sound curato e da visual volutamente ruvidi, in parte analogici e in parte generati con intelligenza artificiale, nati dalla creatività di Cristiano Boffi.

Roma, identità e celebrazione tra passato e presente

I nuovi brani aprono una dimensione più intima, ma si inseriscono con naturalezza in un flusso che attraversa rap, funk e ballad senza mai perdere intensità. Il live riflette lo stesso equilibrio che caratterizza la produzione di Tommaso Zanello, capace di unire successo popolare, impegno sociale e riferimenti alla letteratura e alle arti visive.

Brani come “7 Vizi Capitale”, realizzato con Il Muro del Canto, e l’omaggio a Remo Remotti con “Me ne andavo da quella Roma (Mamma Roma addio reloaded)” raccontano una città complessa, poetica e contraddittoria. Roma diventa protagonista: dalle periferie celebrate da Pier Paolo Pasolini in “Ecchime”, al “Cuore Nero” di Suburra, fino ai quartieri non ancora gentrificati come Tor Pignattara, evocata in “Lode a Dio”.

Piotta dimostra così di andare ben oltre l’etichetta di “Supercafone”, pur non rinnegando il brano che gli ha dato notorietà. La parte finale del concerto celebra il lato più giocoso del suo repertorio con “Dimmi qual è il nome (Robba Coatta)”, “Spingo io”, “Il Giaguaro” mescolato a “Quale idea” e “Troppo avanti”, riarrangiate in chiave contemporanea ma ancora cariche di energia.

Dopo aver ricomposto e “riparato” tanti ricordi, come in un kintsugi musicale ruvido e prezioso, il pubblico dell’Arci Bellezza saluta Piotta con “La grande onda”. Il concerto si chiude in un pogo pacifico e liberatorio, cantato a squarciagola da più generazioni di “giovani”.

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Milanese, classe 1983, sono appassionata di musica, cinema e cultura pop. Adoro viaggiare, mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere e fare l'amore. Oltre a scrivere di musica su Rockon sono digital producer per il tuo canale tv preferito. Amo il rock in tutte le sue forme, i gatti, fotografare il cibo che mangio (e lo faccio da anni, non per moda social) e perdermi per le vie delle città che non conosco. Bulimica di serie tv, collezionatrice di vestiti, scarpe, borse e tutto ciò che può entrare in una grossa cabina armadio puoi chiedermi di tutto e ti darò la risposta che cerchi (altro che Google e il libro delle risposte!), basta non domandarmi: “qual è il tuo artista preferito?”.

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